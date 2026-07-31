U koferu u kanalu kod Padinske skele, kako se saznaje, pronađeno je telo Ljudmile Turkove Konstatinovne (28), čiji je nestanak prijavljen u subotu 25. jula u Beogradu!

Prema nezvaničnim informacijama, zbog sumnje da je ubio državljanku Rusije, uhapšen je državljanin Turske.

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna, podsetimo, nestala je 25. jula u beogradskoj opštini Palilula. Spremala se, prema rečima njene prijateljice, da ode u jedan noćni klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla. Poslednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada je nedostupna i nema je na mrežama.

Veruje se da je Ljudmila u trenutku nestanka bila obučena u crne helanke ili u neku svetliju odeću.

Ljudmiline drugarice ispričale su da je majka prijavila njen nestanak u Rusiji.

Prijatelji nestale Ruskinje danima su molili sve koji imaju bile kakve informacije o njoj, ili tome gde se nalazi, da o tome obaveste policiju.

Na mestu pronalaska tela obavljen je uviđaj. Inspektorat radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog zločina.

Alo/Kurir

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