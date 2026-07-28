Planom je predviđeno otvaranje po jedne prodavnice u svakoj od pet opština Njujorka, a prva bi trebalo da bude otvorena krajem 2027. godine u Bronksu.

Mamdani očekuje da svih pet objekata bude u funkciji do kraja njegovog četvorogodišnjeg mandata, navodi AP.

"Popust od 30 odsto predstavlja stvarnu uštedu za Njujorčane. U najbogatijem gradu, u najbogatijoj zemlji u istoriji sveta, nijedan stanovnik Njujorka ne bi trebalo da brine da li može da priušti hranu za svoju porodicu", rekao je Mamdani na konferenciji za novinare.

Gradska administracija započela je proces izbora privatnih operatera koji bi upravljali svakodnevnim radom prodavnica.

Grad bi obezbedio poslovne prostore, kao i pokrio troškove zakupa i poreza na imovinu, naveli su zvaničnici.

Mamdani je tokom predizborne kampanje predstavio ovu inicijativu kao deo šireg programa za povećanje dostupnosti osnovnih životnih troškova, zasnovanog na većoj ulozi vlasti u politikama koje bi pomogle radničkoj klasi.

Ipak, plan je izazvao zabrinutost među vlasnicima manjih prodavnica i popularnih njujorških lokalnih radnji poznatih kao "bodege", koji strahuju da neće moći da konkurišu gradskim prodavnicama sa subvencionisanim cenama.

Mamdani je rekao da gradske prodavnice neće prodavati gotovu toplu hranu, pivo, cigarete niti druge proizvode koji bi direktno ugrozili profit privatnih trgovaca.

"Ne želimo da se takmičimo sa bodegama ili prodavnicama kada je reč o njihovom opstanku. Ono što želimo jeste da Njujorčanima obezbedimo garantovanu dostupnost povoljnijih cena", rekao je gradonačelnik Njujorka.