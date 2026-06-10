Gotovo svaka benzinska pumpa ima jasno istaknuto upozorenje da je upotreba mobilnog telefona tokom točenja goriva zabranjena. Zbog toga su mnogi godinama verovali da jedan poziv ili poruka mogu izazvati požar ili čak eksploziju.

Ali koliko je to zaista tačno?

Iako zabrana i dalje postoji na većini pumpi širom sveta, stručnjaci navode da mobilni telefon verovatno nije opasnost kakvom ga mnogi smatraju. Pravi rizik krije se na drugom mestu.

Zašto je zabranjena upotreba telefona na pumpi?

Tokom sipanja goriva oslobađaju se male količine benzinskih isparenja koja mogu biti zapaljiva.

Zbog toga se na benzinskim pumpama primenjuju stroga bezbednosna pravila kako bi se uklonio svaki potencijalni izvor paljenja.

Mobilni telefoni i drugi elektronski uređaji nisu posebno projektovani za rad u okruženju u kojem mogu biti prisutne zapaljive pare, pa se zabrana prvenstveno zasniva na principu predostrožnosti.

Drugim rečima, cilj je da se eliminiše svaki, pa i najmanji mogući rizik.

Može li mobilni telefon da izazove eksploziju?

Prema dostupnim istraživanjima i podacima bezbednosnih organizacija, nema potvrđenih slučajeva da je mobilni telefon izazvao požar ili eksploziju na benzinskoj pumpi.

Stručnjaci ističu da moderni pametni telefoni emituju radio-talase, ali njihova energija nije dovoljna da zapali benzinska isparenja u normalnim uslovima.

Zbog toga se tvrdnja da telefon može „dići pumpu u vazduh“ danas uglavnom smatra urbanim mitom koji se godinama prenosi među vozačima.

Veća opasnost dolazi od statičkog elektriciteta

Iako telefon verovatno nije najveći problem, to ne znači da je točenje goriva potpuno bez rizika.

Stručnjaci upozoravaju da statički elektricitet predstavlja mnogo realniju opasnost.

Do njega može doći kada vozač tokom sipanja goriva ponovo uđe u automobil. Trenje između odeće i sedišta može stvoriti električni naboj.

Kada osoba zatim izađe iz vozila i dodirne pištolj za gorivo ili metalni deo automobila, može nastati mala varnica.

U retkim slučajevima, upravo takva varnica može zapaliti benzinska isparenja.

Telefon može doprineti nepažnji

Postoji još jedan razlog zbog kojeg se upotreba telefona ne preporučuje.

Kada šaljete poruke, razgovarate ili pregledate društvene mreže, pažnja je usmerena na ekran umesto na proces točenja goriva.

To povećava mogućnost ljudske greške, kao što su:

prelivanje goriva,

zaboravljanje da se pištolj vrati na mesto,

neprimećivanje drugih vozila ili pešaka,

sporija reakcija u slučaju problema.

Upravo zato mnoge bezbednosne organizacije smatraju da je ometanje pažnje jedan od glavnih razloga za zabranu korišćenja telefona na pumpama.

Zašto zabrana i dalje postoji?

Iako nema naučnih dokaza da mobilni telefon sam po sebi može izazvati eksploziju, posledice eventualnog incidenta na benzinskoj pumpi mogu biti ozbiljne.

Zbog toga se vlasnici pumpi i bezbednosne službe vode jednostavnim principom: ako nešto nije neophodno tokom sipanja goriva, bolje je da se privremeno ne koristi.

Istovremeno, zabrana podseća vozače da se fokusiraju na bezbednost i smanje mogućnost nepažnje.

Šta bi trebalo da radite tokom točenja goriva?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pravila:

Isključite motor vozila.

Nemojte koristiti mobilni telefon.

Izbegavajte vraćanje u automobil dok sipate gorivo.

Ne pušite i ne koristite otvoreni plamen u blizini pumpe.

Nakon izlaska iz vozila dodirnite metalni deo automobila kako biste ispraznili eventualni statički naboj.

Obratite pažnju na okolinu i proces točenja.

Mobilni telefon verovatno nije opasnost kakvom ga mnogi smatraju, a stručnjaci navode da nema pouzdanih dokaza da može izazvati požar ili eksploziju na benzinskoj pumpi.

Međutim, statički elektricitet i nepažnja predstavljaju mnogo realnije rizike. Upravo zato upozorenja na pumpama nisu toliko usmerena protiv tehnologije koliko predstavljaju podsetnik da nekoliko minuta tokom sipanja goriva treba posvetiti isključivo bezbednosti.