Ipak, statistika pokazuje da vozači masovno zanemaruju ovu obavezu. Šokantno istraživanje koje je sproveo britanski sajt Fixter pokazalo je da čak 81 posto vozača uopšte ne zna kada je vreme za zamenu ulja, dok većina nivo tečnosti u motoru proverava potpuno nasumično.

Neblagovremena zamena ulja dovodi do drastičnog povećanja trenja unutar motora, pregrevanja, a u najgorem slučaju i do potpunog otkazivanja i "zakucavanja" motora, što sa sobom nosi papreno skupe popravke.

Na koliko kilometara se zaista menja ulje?

Univerzalno pravilo za dužinu servisnog intervala više ne postoji, jer ono direktno zavisi od starosti automobila, tipa motora i vrste ulja koje se koristi.

Starija vozila: Kod automobila starije generacije, generalna preporuka je zamena ulja na svakih 5.000 do 10.000 kilometara ili na svakih šest meseci.

Moderna vozila (Sintetičko ulje): Noviji automobili koji koriste isključivo napredna sintetička ulja imaju fabrički propisane intervale na 30.000 kilometara (takozvani long-life režim).

Savet stručnjaka: Skratite interval nakon 200.000 km Iako proizvođači novih automobila garantuju bezbedan rad do 30.000 pređenih kilometara sa jednim uljem, automehaničari i proizvođači maziva savetuju oprez. Kada automobil pređe magičnu granicu od 200.000 kilometara, komponente motora su već delimično istrošene. Tada je preporučljivo skratiti interval malog servisa na 10.000 do 15.000 kilometara kako bi se motor dodatno zaštitio.

Svaki motor je specifičan, pa je zlatno pravilo da se uvek konsultuje originalno fabričko uputstvo vozila.

Kako izgleda pravilna procedura zamene?

Zamena ulja i filtera (mali servis) naizgled je jednostavan proces, ali zahteva striktno poštovanje koraka:

Zagrevanje motora: Motor se prvo uključi na nekoliko minuta. Toplo ulje postaje ređe i znatno lakše i brže isteče iz sistema, odnoseći sa sobom nakupljene nečistoće. Pražnjenje: Automobil se gasi, podiže na dizalicu ili postavlja iznad kanala, a staro ulje se ispušta otvaranjem čepa na dnu kartera (motora). Zamena filtera: Dok ulje ističe, menja se filter ulja koji zadržava metalne opiljke i čađ. Sipanje novog ulja: Nakon što se donji čep očisti i vrati na mesto, kroz gornji otvor sipa se novo ulje propisane gradacije. Kontrola: Nakon zamene, obavezno se proverava nivo na mernoj šipki i obavlja kratka probna vožnja.

Ignorisanje lampica na tabli: Tempirana bomba u vožnji

Istraživanje je otkrilo još jedan poražavajući podatak – svaki deseti vozač svesno vozi automobil iako mu na komandnoj tabli svetli lampica za upozorenje. Vozači najčešće ignorišu ove signale kako bi odložili trošak odlaska kod mehaničara, dok svega 26 procenata njih zapravo zna šta svaka lampica tačno označava.

„Kada učite da vozite, prolazite i osnove održavanja vozila. Čuti da toliko vozača uopšte ne brine kada se upale svetla upozorenja je šokantno“, upozorava Met Luis, predstavnik sajta koji je sproveo istraživanje.

Stručnjaci podsećaju da paljenje crvene lampice za ulje zahteva trenutno gašenje motora i zaustavljanje vozila. Ako nastavite vožnju sa upaljenom crvenom lampicom, motor može pretrpeti fatalno oštećenje u roku od samo nekoliko minuta.