Leto se ubrzano približava, a sa njim dolaze i dani kada temperatura u automobilu može postati gotovo nepodnošljiva već nakon nekoliko minuta provedenih na suncu. Dok većina ljudi ne zaboravlja kremu za sunčanje, šešir ili laganu odeću, priprema za vožnju tokom velikih vrućina često ostaje u drugom planu.

Međutim, visoke temperature mogu uticati ne samo na udobnost već i na bezbednost vozača. Dehidracija, umor i pregrejana kabina mogu smanjiti koncentraciju i usporiti reakcije u saobraćaju. Zato je važno usvojiti nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno olakšati letnju vožnju.

1. Uvek imajte bocu vode pri ruci

Tokom toplih dana u automobilu bi trebalo da se nalazi najmanje jedna flaša vode. Dehidracija može dovesti do umora, glavobolje, vrtoglavice i pada koncentracije, što predstavlja dodatni rizik za vozače.

Stručnjaci preporučuju redovan unos tečnosti tokom celog dana, a ne tek kada osetite žeđ. Posebno treba obratiti pažnju na simptome poput suvih usta, tamne mokraće, malaksalosti i omaglice, koji mogu ukazivati na nedostatak tečnosti u organizmu.

2. Parkirajte u hladu kad god je moguće

Jedan od najjednostavnijih načina da smanjite temperaturu u vozilu jeste parkiranje u hladu. Čak i kratko izlaganje suncu može značajno zagrejati unutrašnjost automobila.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti zaštitne folije za vetrobransko staklo, peškiri ili navlake preko sedišta, naročito ako vozilo ima kožna ili tamna sedišta koja se veoma brzo zagrevaju.

3. Pametno koristite klima-uređaj

Pre dužeg putovanja proverite da li klima-uređaj radi ispravno. Kada ulazite u pregrejan automobil, najpre otvorite vrata ili prozore na nekoliko trenutaka kako bi najtopliji vazduh izašao iz kabine.

Tek nakon kratkog provetravanja uključite klimu. Na taj način sistem će efikasnije rashladiti unutrašnjost vozila i brže stvoriti prijatnu temperaturu za vožnju.

4. Rashladna torba može biti veliki saveznik

Mala prenosiva rashladna torba može biti izuzetno korisna tokom letnjih putovanja. U njoj možete držati vodu, sokove, voće ili lagane užine koje će ostati osvežavajuće čak i tokom višesatne vožnje.

Ovo je posebno praktično za porodice sa decom, ali i za sve koji planiraju duža putovanja ili očekuju gužve na putu.

Vrućina utiče i na bezbednost

Mnogi vozači potcenjuju uticaj visokih temperatura na organizam. Međutim, pregrejan automobil, žeđ i umor mogu povećati nervozu, smanjiti koncentraciju i usporiti reakcije za volanom.

Zato se za letnju vožnju vredi pripremiti jednako ozbiljno kao i za zimske uslove. Dovoljno vode, hladnija kabina, pravilno korišćenje klime i redovne pauze mogu učiniti putovanje bezbednijim i znatno prijatnijim.