Zabrana izvoza benzina iz Rusije biće produžena do kraja godine, najavio je danas potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.

On je precizirao da produžetak zabrane izvoza benzina važi i za proizvođače i za one koji to nisu, preneo je TASS.

Dodao je da će zabrana izvoza dizela biti ukinuta "kako se tržište oporavi" da rafinerije nafte ne bi imale problema sa prekomernom ponudom i smanjenim kapacitetom rafinerije.

Novak je prethodno rekao da Rusija ovog leta doživljava poremećaje u snabdevanju gorivom zbog promena u logistici.

Da bi se situacija poboljšala, ruska vlada je preduzela niz mera, uključujući zabranu izvoza benzina i dizel goriva, koja je trenutno je na snazi do 31. jula.

BONUS VIDEO