Automobil je za većinu vozača jedna od najvećih investicija, pa ne čudi što ga pažljivo održavaju. Ipak, čak i uz redovne servise, mnoge svakodnevne navike mogu nesvesno ubrzati habanje ključnih delova i dovesti do skupih kvarova.

Stručnjaci ističu da stil vožnje ima gotovo jednako važnu ulogu kao i redovno održavanje, jer nepravilno korišćenje vozila često ostavlja posledice koje se ne vide odmah.

Greške koje opterećuju motor i menjač

Jedna od najčešćih zabluda je dugotrajno zagrevanje motora u mestu. Savremeni motori efikasnije dostižu radnu temperaturu tokom lagane vožnje, dok rad u praznom hodu samo povećava potrošnju goriva.

Kod vozila sa automatskim menjačem problem može nastati i kada se istovremeno koriste gas i kočnica, što dodatno opterećuje pogonski sklop. Kod manuelnih menjača, vožnja sa nogom oslonjenom na kvačilo može ubrzati njegovo habanje i skratiti vek trajanja.

Kočnice i vešanje pod najvećim opterećenjem

Često i naglo kočenje dovodi do bržeg trošenja kočionog sistema, pa se vozačima savetuje da unapred planiraju vožnju i koriste postepeno usporavanje.

Prebrza vožnja preko rupa i ležećih policajaca takođe može izazvati oštećenja na amortizerima, gumama i trapu, što kasnije vodi do skupih popravki.

Navike koje mnogi potcenjuju

Prekomerno sipanje goriva u rezervoar može izazvati prelivanje i probleme u sistemu za gorivo, dok dugotrajno nekorišćenje automobila može dovesti do deformacije guma i korozije kočionih diskova.

Takođe, preopterećenje vozila iznad preporučene nosivosti povećava stres na oslanjanje i gume, što značajno ubrzava njihovo habanje.

Pažnja u vožnji štedi novac i vozilo

Nepridržavanje pažnje u vožnji, poput korišćenja telefona ili distrakcije razgovorom, može dovesti do propuštanja rupa, ivičnjaka i drugih prepreka, što direktno utiče na stanje trapa i pneumatika.

Stručnjaci naglašavaju da odgovorna i pažljiva vožnja ne samo da povećava bezbednost, već i produžava vek trajanja automobila i smanjuje troškove održavanja.