Zapad mora da shvati da napadi na rusku teritoriju neće primorati Rusiju na kapitulaciju, izjavio je Glen Dizen, profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške, na Jutjub kanalu Judging Freedom .

"Uvek postoji neko uzbuđenje: 'Oh, Rusija gori, izgubiće". Ali uvek moramo imati na umu da Rusija može sebi da priušti da izdrži štetu bez pribegavanja eskalaciji sa NATO-om... Sada stvari postaju ozbiljnije. Mislim da će biti eskalacije, a ne kapitulacije - upozorio je.

Prema rečima profesora Dizen, Zapad je prešao sve crvene linije u pokušaju da isprovocira Rusiju.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije ranije su saopštili da odluka EU da nastavi finansiranje Kijeva na čelu sa predsednikom Volodimirom Zelenskim potvrđuje da Evropi nije potreban mir u Ukrajini.

Moskva je takođe više puta upozoravala zapadne zemlje da isporuke oružja Kijevu neće ništa promeniti i da će samo produžiti sukob, prenosi ruska agencija.

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