Da bi klima u automobilu radila efikasno i trajala duže, nije dovoljno samo uključiti je čim uđete u vozilo. Način korišćenja, pravilno provetravanje kabine i redovno održavanje ključni su za njenu ispravnost i bolji učinak tokom vrućih dana.

Prvo provetrite automobil

Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste da uđu u pregrejan automobil, odmah zatvore vrata i uključe klimu na maksimum. Kada vozilo stoji na suncu, temperatura u kabini može biti znatno viša od spoljne, pa klima u tom trenutku radi pod velikim opterećenjem.

Mnogo efikasnije rešenje je da se pre uključivanja klima uređaja kratko provetre vrata i prozori. Na taj način vreo vazduh brže izlazi, a temperatura se već u startu smanjuje.

Nakon provetravanja, treba zatvoriti vozilo i tek tada uključiti klimu, kako bi sistem radio u optimalnijim uslovima i brže postigao željeni efekat hlađenja.

Ne usmeravajte ventilaciju direktno u lice

Mnogi vozači usmeravaju otvore ventilacije direktno ka sebi, verujući da će se tako brže rashladiti. Međutim, to ne obezbeđuje ravnomerno hlađenje kabine.

Preporučuje se da se vazduh usmeri blago nagore ili ka vetrobranskom staklu, kako bi se hladan vazduh ravnomernije rasporedio kroz unutrašnjost vozila. Na ovaj način izbegava se neprijatan direktan hladan udar, a kabina se postepeno hladi.

Recirkulaciju koristiti kratko

Opcija recirkulacije vazduha može biti korisna odmah nakon ulaska u automobil, jer omogućava brže hlađenje već postojećeg vazduha u kabini.

Međutim, ne treba je koristiti tokom cele vožnje. Nakon nekoliko minuta preporučuje se prelazak na dovod spoljašnjeg vazduha, kako bi se obezbedila bolja cirkulacija, svežina i stabilniji rad klima uređaja.

Redovno menjanje filtera je ključno

Filter kabine ima važnu ulogu jer kroz njega prolazi sav vazduh koji ulazi u vozilo. Vremenom se u njemu nakupljaju prašina, polen, vlaga i nečistoće, što može smanjiti efikasnost klime.

Preporučuje se zamena filtera na oko 15.000 pređenih kilometara ili najmanje jednom godišnje. Zapušen filter može dovesti do slabijeg hlađenja, neprijatnih mirisa, pa čak i pojave bakterija i buđi u sistemu.

Pravilno korišćenje klima uređaja i redovno održavanje ne samo da poboljšavaju udobnost vožnje, već i produžavaju životni vek celog sistema.