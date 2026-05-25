Kada uključite klimu u automobilu, sistem koristi energiju motora kako bi rashladio vazduh u kabini.

U samom sistemu nalazi se kompresor sa rashladnim sredstvom, slično kao kod frižidera. Dok svež vazduh prolazi kroz sistem, rashladno sredstvo naglo snižava njegovu temperaturu. Nakon toga se pretvara u tečnost, uklanjaju se nečistoće, a zatim rashlađeni vazduh kroz ventilacione otvore ulazi u kabinu automobila.

Najkritičnije su kratke relacije

Kompresor zahteva dodatnu energiju za rad, pa samim tim troši i više goriva. Stručnjaci navode da klima uređaj može povećati potrošnju goriva i do 10 odsto, posebno tokom kraćih vožnji.

Kada tek upalite automobil, klima radi najjače kako bi temperaturu u kabini što pre spustila na prijatan nivo. Međutim, kada se unutrašnjost dovoljno rashladi, možete smanjiti jačinu ventilacije, povećati temperaturu ili čak potpuno isključiti klimu.

Na dužim putovanjima klima uglavnom ne mora stalno da radi punim kapacitetom, pa je povećana potrošnja goriva manje primetna nego u gradskoj vožnji i na kratkim relacijama.

Kako da smanjite potrošnju goriva

Postoji nekoliko jednostavnih načina da smanjite potrošnju goriva dok koristite klimu:

Najpre, imajte na umu da automobil parkirate u hladu. Ako je moguće, ostavite automobil na senovitom mestu kako se unutrašnjost ne bi previše zagrejala. Stručnjaci savetuju da otvorite prozore na početku vožnje. Pre nego što uključite klimu, otvorite prozore na nekoliko minuta kako biste izbacili vreo vazduh iz kabine.

Pazite i na to kako vozite. Blago ubrzavanje i kočenje, kao i poštovanje ograničenja brzine, mogu značajno smanjiti ukupnu potrošnju.Važno je i da redovno proveravate pritisak u gumama. Treba imati na umu da nepravilno naduvane gume povećavaju otpor i dodatno troše gorivo.

Iako klima povećava potrošnju, tokom velikih vrućina ona je često neophodna za bezbednu i prijatnu vožnju. Uz nekoliko pametnih navika, možete zadržati prijatnu temperaturu u automobilu bez prevelikog udara na budžet, piše kwik--fit.