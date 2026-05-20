Jedno od najčešćih pitanja među vozačima jeste kada je pravo vreme za veliki servis automobila. Iako proizvođači često navode intervale od 120.000 pa čak i 240.000 kilometara, mnogi mehaničari upozoravaju da u realnim uslovima vožnje servis treba raditi znatno ranije.

Prema preporukama servisera, veliki servis je najbolje obaviti između 60.000 i 100.000 pređenih kilometara, odnosno na svake četiri do pet godina, čak i ako vozilo nije dostiglo tu kilometražu.

Zašto fabričke preporuke često nisu dovoljne

Razlog zbog kojeg se praksa razlikuje od fabričkih smernica leži u uslovima vožnje. Gradske gužve, kratke relacije, česta zaustavljanja, loš kvalitet goriva i prašnjavi putevi dodatno opterećuju motor i ostale komponente vozila.

Dok proizvođači računaju idealne uslove eksploatacije, svakodnevna vožnja u realnosti često izgleda potpuno drugačije.

Šta podrazumeva veliki servis

Veliki servis nije samo zamena ulja, već detaljna kontrola i obnova ključnih sistema automobila. Najčešće uključuje proveru i zamenu:

zupčastog kaiša ili lanca

rolera i zatezača

vodene pumpe

pomoćnih kaiševa

rashladne tečnosti

Posebna pažnja posvećuje se zupčastom kaišu, jer njegovo pucanje tokom vožnje može izazvati ozbiljno oštećenje motora i veoma skupe popravke.

Zbog toga serviseri često preporučuju da se zajedno sa kaišem menjaju i vodena pumpa, roleri i zatezači, pošto se svi ti delovi nalaze u istom sklopu.

Mali servis je osnova održavanja

Pre velikog servisa dolazi mali servis, koji bi trebalo obavljati jednom godišnje ili na svakih 10.000 do 15.000 kilometara.

On obično uključuje:

zamenu motornog ulja

filter ulja

filter vazduha

filter goriva

proveru svećica i grejača

kontrolu kočione i rashladne tečnosti

Redovno održavanje direktno utiče na trajnost motora, manju potrošnju goriva i sigurniju vožnju.

Koliko može da košta odlaganje servisa

Mehaničari upozoravaju da ignorisanje servisnih intervala kratkoročno možda štedi novac, ali dugoročno gotovo uvek dovodi do mnogo većih troškova.

Pucanje zupčastog kaiša ili kvar motora nakon preskočenog servisa često koštaju višestruko više od samog održavanja vozila. Uz to, neredovno servisirani automobili gube i na tržišnoj vrednosti.

Kilometraža nije jedini faktor

Mnogi vozači misle da servis zavisi isključivo od pređenih kilometara, ali stručnjaci upozoravaju da i vreme igra veliku ulogu.

Gumeni delovi stare čak i kada automobil stoji, rashladna tečnost gubi svojstva, a zaptivke se vremenom isušuju. Zato se preporučuje veliki servis na svake četiri do pet godina bez obzira na kilometražu.

Dodatno opterećenje predstavljaju gradska vožnja, visoke temperature i prašnjavi putevi, zbog čega pojedini delovi mogu zahtevati raniju zamenu.

Znaci da je servis možda već zakasnio

Automobil često sam pokazuje da mu je potreban servis. Simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju:

glasniji rad motora

vibracije tokom vožnje

neobične zvuke pri ubrzanju

povećanu potrošnju goriva

podizanje temperature motora

Stručnjaci savetuju i vođenje servisne evidencije, jer uredna servisna istorija može biti važna i prilikom prodaje automobila.

Servis kao ulaganje u sigurnost

Vozači koji redovno održavaju vozilo ne samo da smanjuju rizik od skupih kvarova, već produžavaju vek trajanja automobila i povećavaju njegovu pouzdanost.

Zato mehaničari poručuju da servis ne treba posmatrati kao nepotreban trošak, već kao ulaganje u sigurniju i dugotrajniju vožnju.