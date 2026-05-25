Vučić je istakao da Beograd zauzvrat podržava politiku „jedne Kine“ i teritorijalni integritet Kine.
"Pomenuo sam danas i govorili smo o Kosovu i čvrstoj podršci Kine očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Kosovu i Metohiji unutar Srbije. Čvrsta, jasna, nedvosmislena i nepokolebljiva.
Kao i naša podrška teritorijalnom integritetu Kine i politici, odnosno principu jedne Kine, podrška i za Tajvan, i za Hongkong i Sinđijang, i za sve drugo.
Tako da, snažna i uzajamna podrška po svim pitanjima u skladu sa normama međunarodnog javnog prava i Poveljom Ujedinjenih nacija."
