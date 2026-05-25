Prema prvim informacijama, danas je oko 13.30 časova došlo do teške saobraćajke na raskrsnici Svetogorske i Vlajkovićeve ulice u centru Beograda.

Kako saznajemo, do sudara je došlo kada je, kako se sumnja, vozač automobila marke "opel korsa" skretao u Vlajkovićevu ulicu iz Svetogorske, i oduzeo prvenstvo prolaza motociklisti koji se kretao Svetogorskom, usled čega ga je oborio, a on je od siline udara oborio parkirani motocikl, pa su tada oboreni i pešaci koji su se kretali trotoarom.

Kako javlja naš reporter, među povređenima su stariji muškarac i jedna devojka, koji su bili pešaci. Oni su Hitnu pomoć čekali ležeći na zemlji, dok su im drugi prolaznici ukazivali pomoć. Treći povređeni je najverovatnije motociklista.

Na lice mesta stigla su dva vozila Hitne pomoći i zbrinula povređene, koji, nezvanično, imaju lake povrede.