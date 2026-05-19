Kupovina automobila ne mora da bude stresna niti komplikovana ako se pre kupovine dobro pripremite i primenite nekoliko jednostavnih, ali veoma efikasnih pravila.

Dobra strategija i pametno pregovaranje mogu vam pomoći da značajno snizite početnu cenu i dobijete mnogo bolje uslove kupovine.

Potrebno je samo da pažljivo istražite tržište, proverite ponude za istu vrstu automobila i iskoristite psihološke trikove koji često daju odlične rezultate u pregovorima.

Najveća greška

Jedna od najvećih grešaka jeste da prerano otkrijete svoj budžet ili maksimalnu mesečnu ratu koju možete da izdvojite. Onog trenutka kada prodavac sazna vaš limit, lakše će prilagoditi ponudu tako da zaradi više kroz duži period otplate ili dodatne skrivene troškove. Zato je mnogo pametnije da najpre pregovarate o konačnoj ceni vozila, a tek kasnije razgovarate o kreditima, ratama i načinu finansiranja.

Ukoliko planirate da svoj stari automobil date po sistemu „staro za novo“, ni to ne treba odmah da otkrivate. Najpre dogovorite cenu novog automobila, pa tek onda ponudite svoj polovnjak kao deo doplate. Pre odlaska u salon obavezno uradite nezavisnu procenu vrednosti svog vozila kako prodavci ne bi sami određivali koliko ono vredi.

Moćno pregovaračko sredstvo

Kada čujete prvu ponudu prodavca, nemojte reagovati odmah već napravite kratku i namernu pauzu. Tišina je često veoma moćno pregovaračko sredstvo jer mnogi ljudi imaju potrebu da je prekinu dodatnim objašnjenjima ili boljom ponudom. Upravo zbog toga prodavac često sam ponudi dodatni popust. Važno je i da vaša kontra-ponuda bude niža od iznosa koji ste spremni da platite, pošto se početni popusti uglavnom kreću između pet i sedam procenata od početne cene.

Pokušajte da ne pokazujete previše emocija niti veliko oduševljenje automobilom, jer iskusni prodavci veoma lako prepoznaju kada je kupac već „osvojen“. Dobro je da naglasite kako razmatrate i druge modele kod konkurencije i da obilazite više salona. Kada prodavci znaju da upoređujete ponude na više mesta, često će biti spremniji da vam daju povoljnije uslove kako vas ne bi izgubili kao kupca, piše Auto klub.

Na kraju, jedno od najjačih pregovaračkih oružja jeste spremnost da ustanete, zahvalite se i odete bez kupovine. Kada prodavac vidi da ste zaista spremni da odete, odnos snaga u pregovorima se brzo menja i vrlo često pokušava da obezbedi dodatni popust ili bolju ponudu. Nije retkost da kupce pozovu već istog dana i ponude uslove koje ranije nisu želeli da daju.