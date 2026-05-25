Prvi toplotni talasi svake godine iznenade mnoge, a klima uređaji tada ponovo ulaze u intenzivnu upotrebu nakon meseci mirovanja. Međutim, često se dogodi neprijatno iznenađenje – čim se uključi, iz klime počne da se širi ustajao miris.

Iako mnogi to zanemare, stručnjaci upozoravaju da je to jasan znak da je uređaj tokom zime nakupio prašinu, vlagu i nečistoće.

Dobra vest je da osnovno čišćenje ne oduzima mnogo vremena, a može značajno poboljšati kvalitet vazduha i efikasnost rada klime.

Filteri su najvažniji deo koji se najčešće zapostavlja

Najviše nečistoća zadržava se upravo na filterima unutrašnje jedinice. Tokom perioda nekorišćenja, na njima se skupljaju prašina, polen, dlake i druge sitne čestice koje se pri prvom uključivanju ponovo vraćaju u prostor.

Stručnjaci ističu da mnogi greše jer prebrišu samo spoljašnji deo uređaja, dok filteri ostaju netaknuti.

Kod većine klima uređaja filteri se lako vade – dovoljno je podići prednji poklopac i izvući mrežice.

Kako pravilno očistiti filtere klime?

Najjednostavniji način održavanja je sledeći:

izvadite filtere iz uređaja,

operite ih mlakom vodom bez jakih hemikalija,

ostavite ih da se prirodno osuše,

vratite ih tek kada su potpuno suvi.

Važno je izbegavati vruću vodu, direktno sunce ili sušenje na radijatoru jer visoka temperatura može oštetiti mrežicu filtera.

Redovno čišćenje ne samo da poboljšava kvalitet vazduha, već može smanjiti i potrošnju električne energije, jer prljavi filteri otežavaju rad uređaja.

Neprijatan miris može dolaziti i od buđi

Stručnjaci upozoravaju da neprijatan miris nije uvek samo posledica prašine. U unutrašnjosti klime, posebno u delu gde se skuplja kondenzat, mogu nastati uslovi pogodni za razvoj buđi i bakterija.

Zbog toga se preporučuje povremena upotreba specijalnih dezinfekcionih sprejeva namenjenih klima uređajima.

Nakon nanošenja sredstva, klima se obično kratko uključi uz otvorene prozore kako bi se prostor provetrio.

Proverite i odvod kondenzata

Pre početka letnje sezone važno je proveriti i odvodnu cev klime. Ako je zapušena prašinom, insektima ili lišćem, voda može početi da curi na zidove, balkon ili fasadu.

Ovo je čest problem u zgradama tokom letnjih meseci i može dovesti do dodatnih oštećenja ako se ne primeti na vreme.

Koliko često treba čistiti klimu?

Osnovno čišćenje filtera preporučuje se na svake tri do četiri nedelje tokom intenzivne upotrebe.

U domaćinstvima sa kućnim ljubimcima ili osobama osetljivim na alergene, čišćenje može biti potrebno i češće.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da kućno održavanje nije zamena za profesionalni servis, koji bi trebalo obavljati jednom godišnje ili na dve godine.

Redovno održavanje klime nije važno samo zbog udobnosti, već i zbog dugovečnosti uređaja i sigurnog rada tokom letnjih vrućina.