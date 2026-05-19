Mnogi vozači veruju da će prebacivanjem automobil u ler tokom vožnje nizbrdo uštedeti gorivo ili „olakšati“ automobilu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može biti opasna i da zapravo smanjuje kontrolu nad vozilom.

Zašto je vožnja nizbrdo u brzini bezbednija?

Kada je menjač ostavljen u brzini, aktivira se takozvano kočenje motorom. To znači da motor prirodno usporava vozilo bez stalnog oslanjanja na kočnice.

Prednosti ovog načina vožnje su:

  • bolja kontrola brzine
  • manje opterećenje kočnica
  • manji rizik od pregrevanja kočionog sistema
  • stabilnije ponašanje vozila na nizbrdici

Ovo je posebno važno na dugim i strmim spustovima gde pregrejane kočnice mogu izgubiti efikasnost.

Da li se u leru zaista štedi gorivo?

Suprotno uvreženom mišljenju — ne nužno.

Kod mnogih savremenih motora dovod goriva se automatski smanjuje ili potpuno prekida kada automobil ide nizbrdo u brzini bez pritiskanja gasa. U leru motor mora da nastavi da radi kako bi održao obrtaje, pa potrošnja goriva može čak biti i veća.

Zašto je ler rizičan?

Kada je vozilo u neutralnom položaju:

  • automobil se više oslanja samo na kočnice
  • smanjuje se kontrola nad vozilom
  • reakcija na iznenadne situacije može biti sporija
  • motor ne može odmah pomoći pri stabilizaciji ili ubrzanju

To može biti problem naročito na klizavim, planinskim ili veoma strmim putevima.

Kako pravilno voziti nizbrdo?

Stručnjaci preporučuju:

  • kod manuelnog menjača ostanite u odgovarajućoj brzini
  • kod automatskog menjača ostavite režim „D“ ili koristite niži stepen prenosa po potrebi
  • koristite kočenje motorom uz povremeno blago kočenje
  • izbegavajte konstantno držanje noge na kočnici

Na taj način vozilo ostaje stabilnije, kočnice se manje troše, a vožnja je bezbednija.

Posebno važno na dugim nizbrdicama

Na planinskim putevima ili tokom dužih spustova preterano oslanjanje na kočnice može dovesti do njihovog pregrevanja i gubitka efikasnosti.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju da pravilna upotreba menjača nije samo pitanje tehnike vožnje, već i važan faktor bezbednosti.