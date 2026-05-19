Mnogi vozači veruju da će prebacivanjem automobil u ler tokom vožnje nizbrdo uštedeti gorivo ili „olakšati“ automobilu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može biti opasna i da zapravo smanjuje kontrolu nad vozilom.
Zašto je vožnja nizbrdo u brzini bezbednija?
Kada je menjač ostavljen u brzini, aktivira se takozvano kočenje motorom. To znači da motor prirodno usporava vozilo bez stalnog oslanjanja na kočnice.
Prednosti ovog načina vožnje su:
- bolja kontrola brzine
- manje opterećenje kočnica
- manji rizik od pregrevanja kočionog sistema
- stabilnije ponašanje vozila na nizbrdici
Ovo je posebno važno na dugim i strmim spustovima gde pregrejane kočnice mogu izgubiti efikasnost.
Da li se u leru zaista štedi gorivo?
Suprotno uvreženom mišljenju — ne nužno.
Kod mnogih savremenih motora dovod goriva se automatski smanjuje ili potpuno prekida kada automobil ide nizbrdo u brzini bez pritiskanja gasa. U leru motor mora da nastavi da radi kako bi održao obrtaje, pa potrošnja goriva može čak biti i veća.
Zašto je ler rizičan?
Kada je vozilo u neutralnom položaju:
- automobil se više oslanja samo na kočnice
- smanjuje se kontrola nad vozilom
- reakcija na iznenadne situacije može biti sporija
- motor ne može odmah pomoći pri stabilizaciji ili ubrzanju
To može biti problem naročito na klizavim, planinskim ili veoma strmim putevima.
Kako pravilno voziti nizbrdo?
Stručnjaci preporučuju:
- kod manuelnog menjača ostanite u odgovarajućoj brzini
- kod automatskog menjača ostavite režim „D“ ili koristite niži stepen prenosa po potrebi
- koristite kočenje motorom uz povremeno blago kočenje
- izbegavajte konstantno držanje noge na kočnici
Na taj način vozilo ostaje stabilnije, kočnice se manje troše, a vožnja je bezbednija.
Posebno važno na dugim nizbrdicama
Na planinskim putevima ili tokom dužih spustova preterano oslanjanje na kočnice može dovesti do njihovog pregrevanja i gubitka efikasnosti.
Upravo zato stručnjaci naglašavaju da pravilna upotreba menjača nije samo pitanje tehnike vožnje, već i važan faktor bezbednosti.
