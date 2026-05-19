Mnogi vozači veruju da će prebacivanjem automobil u ler tokom vožnje nizbrdo uštedeti gorivo ili „olakšati“ automobilu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može biti opasna i da zapravo smanjuje kontrolu nad vozilom.

Zašto je vožnja nizbrdo u brzini bezbednija?

Kada je menjač ostavljen u brzini, aktivira se takozvano kočenje motorom. To znači da motor prirodno usporava vozilo bez stalnog oslanjanja na kočnice.

Prednosti ovog načina vožnje su:

bolja kontrola brzine

manje opterećenje kočnica

manji rizik od pregrevanja kočionog sistema

stabilnije ponašanje vozila na nizbrdici

Ovo je posebno važno na dugim i strmim spustovima gde pregrejane kočnice mogu izgubiti efikasnost.

Da li se u leru zaista štedi gorivo?

Suprotno uvreženom mišljenju — ne nužno.

Kod mnogih savremenih motora dovod goriva se automatski smanjuje ili potpuno prekida kada automobil ide nizbrdo u brzini bez pritiskanja gasa. U leru motor mora da nastavi da radi kako bi održao obrtaje, pa potrošnja goriva može čak biti i veća.

Zašto je ler rizičan?

Kada je vozilo u neutralnom položaju:

automobil se više oslanja samo na kočnice

smanjuje se kontrola nad vozilom

reakcija na iznenadne situacije može biti sporija

motor ne može odmah pomoći pri stabilizaciji ili ubrzanju

To može biti problem naročito na klizavim, planinskim ili veoma strmim putevima.

Kako pravilno voziti nizbrdo?

Stručnjaci preporučuju:

kod manuelnog menjača ostanite u odgovarajućoj brzini

kod automatskog menjača ostavite režim „D“ ili koristite niži stepen prenosa po potrebi

koristite kočenje motorom uz povremeno blago kočenje

izbegavajte konstantno držanje noge na kočnici

Na taj način vozilo ostaje stabilnije, kočnice se manje troše, a vožnja je bezbednija.

Posebno važno na dugim nizbrdicama

Na planinskim putevima ili tokom dužih spustova preterano oslanjanje na kočnice može dovesti do njihovog pregrevanja i gubitka efikasnosti.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju da pravilna upotreba menjača nije samo pitanje tehnike vožnje, već i važan faktor bezbednosti.