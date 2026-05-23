Bežično punjenje telefona u automobilu mnogima deluje kao idealno praktično rešenje. Nema kablova ni dodatnog povezivanja — dovoljno je da spustite telefon na podlogu i nastavite vožnju.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika nije uvek bezazlena, posebno tokom toplijih meseci kada temperatura u automobilu značajno raste.

Telefon se tokom punjenja dodatno zagreva

Bežični punjači funkcionišu pomoću elektromagnetne indukcije, odnosno prenosa energije bez kabla.

Problem je u tome što se deo energije tokom procesa pretvara u toplotu, pa se telefon prirodno zagreva dok se puni.

U automobilu je taj efekat još izraženiji jer uređaj često istovremeno koristi navigaciju, mobilni internet, blutut i druge aplikacije u pozadini.

Sve to dodatno opterećuje bateriju i povećava temperaturu telefona.

Dovoljno je malo pomeranje telefona

Da bi bežično punjenje radilo pravilno, telefon mora precizno da stoji na predviđenom mestu.

Međutim, tokom vožnje dovoljno je jedno kočenje, skretanje ili rupa na putu da se uređaj pomeri nekoliko milimetara.

Tada punjenje može da uspori, prekine se ili nastavi uz još veće zagrevanje.

Dodatni problem predstavljaju deblje zaštitne maske koje otežavaju prenos energije i smanjuju efikasnost punjenja.

Leti je rizik najveći

Najveći problem nastaje tokom leta kada se spoje visoka temperatura u kabini, direktno sunce, rad navigacije i toplota koju proizvodi sam punjač.

U takvim uslovima telefon može da dostigne temperaturu pri kojoj automatski usporava rad, smanjuje brzinu punjenja ili privremeno blokira pojedine funkcije kako bi zaštitio bateriju.

Ako se to često ponavlja, baterija vremenom može izgubiti kapacitet i početi brže da se prazni.

Proizvođači traže rešenja

Zbog ovih problema proizvođači automobila sve češće ugrađuju naprednije sisteme za hlađenje bežičnih punjača, posebno u skupljim i električnim vozilima.

Neki modeli imaju ventilatore koji odvode toplotu sa telefona tokom punjenja i tako smanjuju opterećenje baterije.

Šta je praktičnije rešenje?

Mnogi vozači zbog toga radije koriste klasične kablove ili magnetne držače postavljene na ventilacione otvore.

Na taj način telefon ostaje stabilniji, a hladan vazduh iz klima-uređaja pomaže da se uređaj manje zagreva tokom vožnje.