Pranje automobila deluje kao jednostavan i rutinski posao, ali upravo tu se često prave greške koje mogu ostaviti trajne tragove na laku. Mnogi vozači ne razmišljaju o tome da i najmanji pogrešan potez tokom pranja može dovesti do sitnih oštećenja koja vremenom postaju sve vidljivija.

Iako se često smatra da su sredstva za pranje i trajanje procesa ključni faktor, u praksi presudnu ulogu imaju redosled i način izvođenja koraka. Upravo tu najčešće dolazi do propusta koji mogu narušiti površinu vozila već pri prvom pranju.

Gde nastaje problem?

Jedna od najčešćih grešaka je direktno trljanje prljavštine po automobilu bez prethodnog ispiranja. U tom slučaju, prašina i sitne čestice deluju kao abraziv i mogu izazvati mikroogrebotine na laku.

Posebno problematični su ostaci insekata i ptičji izmet, koji se čvrsto lepe za površinu i teško uklanjaju ako se ne omekšaju na vreme.

Zato se preporučuje da prvi korak uvek bude temeljno ispiranje bez dodira, kako bi se uklonio što veći deo nečistoća pre bilo kakvog fizičkog kontakta sa karoserijom.

Tvrdokorne mrlje je najbolje prethodno natopiti i ostaviti da omekšaju, jer se tako uklanjaju bez rizika od oštećenja.

Pravilna tehnika pranja automobila

Nakon početnog ispiranja, vozilo se ispira vodom pod pritiskom, i to u smeru odozgo nadole. Tek nakon toga sledi ručno pranje.

Stručnjaci savetuju sledeća pravila:

koristite meki sunđer ili rukavicu od mikrovlakana

uvek ih dobro natopite vodom i auto-šamponom

perite laganim, pravolinijskim pokretima, bez jakog pritiska

izbegavajte kružne pokrete

Važan je i izbor sredstva za pranje. Obični deterdženti nisu preporučljivi jer mogu ukloniti zaštitni sloj sa laka, dok specijalizovani auto-šamponi pomažu da se površina očuva i prljavština lakše ukloni.

Takođe, treba voditi računa o količini sredstva — prekomerna upotreba može ostaviti tragove i ubrzati ponovno prljanje vozila.

Izbegavajte pranje na suncu

Pranje automobila na direktnom suncu nije preporučljivo jer se voda i šampon prebrzo suše i ostavljaju fleke na površini. Mnogo bolja opcija je pranje u hladu ili u delovima dana kada su temperature niže.

Male navike, veliki efekat

Naizgled sitne greške mogu imati veliki uticaj na dugoročan izgled automobila. Ako se poštuje pravilan redosled i pažljivo pristupi pranju, moguće je sačuvati lak i održati vozilo u dobrom stanju bez dodatnih oštećenja i nepotrebnih troškova.