Prve ozbiljne toplotne talase mnogi ljudi svake godine dočekuju potpuno nespremni.

Nakon višemesečnog nekorišćenja, klima uređaj se samo uključi, prostor počinje da se hladi, a posle samo nekoliko minuta pojavljuje se neprijatan miris ustajalosti. Mnogi ga ignorišu i smatraju normalnim, ali stručnjaci upozoravaju da upravo takvi znaci često ukazuju na to da je uređaj pun prašine i nečistoća nakupljenih tokom zime.

Dobra vest je da osnovno čišćenje klima uređaja traje samo nekoliko minuta, a može pomoći kvalitetu vazduha u prostoriji i efikasnijem radu uređaja tokom leta.

Najvažniji deo celog procesa su filteri unutrašnje jedinice. Tokom meseci nekorišćenja, na njima se nakuplja prašina, dlake, polen i druge sitne nečistoće, koje klima uređaj počinje da vraća u prostoriju kada se prvi put uključi. Upravo zato stručnjaci preporučuju da se klima uređaj očisti barem osnovno pre prve ozbiljnije upotrebe, čak i ako uređaj spolja izgleda uredno.

Mnogi ljudi prave istu grešku i brišu samo prednji poklopac uređaja, dok filteri ostaju potpuno zanemareni. I upravo se tu zadržava većina nečistoća koje mogu izazvati neprijatne mirise i loš protok vazduha.

Kod većine klima uređaja dovoljno je podići prednji poklopac i ukloniti mrežaste filtere. Stručnjaci preporučuju da se operu mlakom vodom bez agresivnih sredstava za čišćenje i ostave da se prirodno osuše pre nego što se vrate u uređaj. Važno je izbegavati veoma vruću vodu, direktnu sunčevu svetlost ili radijatore jer visoka temperatura može deformisati osetljivu mrežicu ​​filtera.

Pored čistijeg vazduha, redovno održavanje može pomoći i u smanjenju potrošnje električne energije. Kada su filteri začepljeni, klima uređaj mora više da radi da bi postigao istu temperaturu, što na duži rok povećava opterećenje uređaja i potrošnju električne energije.

Stručnjaci takođe upozoravaju da neprijatan miris prilikom uključivanja klima uređaja ne dolazi uvek samo od prašine. U unutrašnjosti uređaja, posebno u delu kroz koji prolazi kondenzat, mogu se stvoriti vlažni uslovi pogodni za razvoj buđi i bakterija. Upravo zato mnogi preporučuju periodičnu dezinfekciju klima uređaja posebnim sprejevima namenjenim za ovu svrhu. Takvi sprejevi se primenjuju nakon vađenja filtera, direktno na unutrašnjost uređaja i letvice. Nakon toga, klima uređaj se uključuje na kratko vreme sa otvorenim prozorima kako bi se uređaj provetrio.

Osnovno čišćenje kućnog filtera preporučuje se svake tri do četiri nedelje tokom intenzivne upotrebe, a još češće u stanovima gde žive kućni ljubimci ili osobe osetljive na prašinu i alergene, piše Jutarnji.hr.

Redovno održavanje nije važno samo za udobniji vazduh i niže račune za struju, već i za duži i bezbedniji rad samog uređaja.