Prava drama odigrala se u grčkom primorskom gradu Nafpaktos kada su putnici u automobilu tokom vožnje primetili da automobilom ne može da se upravlja.

Naime, vozač je osetio da volan ne reaguje normalno i da je upravljanje automobilom sve teže, zbog čega je odmah zaustavio vozilo pored puta.

U početku su mislili da je u pitanju klasični mehanički kvar, ali prizor koji ih je dočekao nakon otvaranja haube potpuno ih je šokirao.

Unutar motora nalazila se velika zmija obmotana oko kaiša i delova motora, za koju se veruje da je izazvala kvar vozila i otežala upravljanje.

Situacija je postala još dramatičnija kada se zmija ustremila putnicima i dodatno ih uplašio. U panici su odmah pozvali vatrogasce, koji su ubrzo stigli na lice mesta.

Spasioci su uspeli da bezbedno izvade zmiju iz automobila bez ikakvih povreda, nakon čega je životinja vraćena u svoje prirodno stanište. Automobil je potom odvezen u servisni centar kako bi se utvrdilo koliku je štetu gmizavac naneo unutar motora.

Ovaj neobičan incident je samo jedan u nizu sve češćih susreta između ljudi i zmija u Grčkoj poslednjih meseci. Tokom toplijeg dela godine, prijavljeno je više slučajeva viđenja zmija u urbanim sredinama, uključujući škole, pozorišta, dvorišta i stambene zone.

Nedavno je jedna velika zmija pronađena u školskom dvorištu u Atini, dok je druga izazvala paniku nakon što je otkrivena ispod sedišta u otvorenom pozorištu u prestonici. Građani su prijavili zmije u naseljenim delovima Soluna i na ostrvu Evija.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve scene sve češće zbog visokih temperatura i klimatskih promena, koje teraju zmije da se približavaju ljudskim naseljima u potrazi za hladom, vodom i hranom. Motori automobila, senovita dvorišta i podrumi postaju idealna skrovišta za gmizavce tokom leta, piše tovima.com.

Iako ovakve scene izazivaju strah kod građana, stručnjaci ističu da većina zmija u Grčkoj nije otrovna i uglavnom izbegavaju kontakt sa ljudima..