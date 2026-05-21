Sa dolaskom toplijih dana i sve viših temperatura na asfaltu, rashladni sistem automobila postaje jedan od najopterećenijih delova vozila. U kombinaciji sa radom klima uređaja i dužim putovanjima, motor je pod stalnim termičkim pritiskom koji lako može prerasti u ozbiljan kvar ukoliko sistem ne funkcioniše ispravno. Zato se provera rashladnog sistema pred letnju sezonu smatra jednim od najvažnijih preventivnih koraka za vozače.

Iako se često zanemaruje u svakodnevnoj vožnji, ovaj sistem ima ključnu ulogu u stabilnom radu motora i sprečavanju pregrevanja koje može dovesti do skupih popravki.

Nivo i stanje rashladne tečnosti kao prvi znak problema

Osnovna provera odnosi se na nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi, i to isključivo kada je motor potpuno hladan. Otvaranje sistema pod pritiskom može biti opasno zbog visoke temperature tečnosti.

Stabilan nivo ukazuje na ispravan rad sistema, dok njegovo konstantno opadanje često signalizira curenje.

Jednako važno je i stanje same tečnosti. Ona bi trebalo da bude čista, bez zamućenja, rđe ili neprijatnog mirisa. Promena boje ili prisustvo nečistoća može ukazivati na unutrašnje probleme u motoru ili loše održavanje sistema.

Posebno opasan znak je pojava masnog sloja na površini, što može ukazivati na mešanje ulja i rashladne tečnosti. U takvim slučajevima često se sumnja na ozbiljniji kvar, poput oštećenja dihtunga glave motora, koji zahteva hitnu intervenciju.

Kritične tačke koje vozači često zanemare

Pored tečnosti, važno je obratiti pažnju i na fizičko stanje komponenti sistema. Gumena creva ne bi smela da budu ispucala, naduvana ili previše tvrda, a svi spojevi moraju biti suvi i bez tragova curenja.

Čak i mala oštećenja mogu vremenom dovesti do gubitka rashladne tečnosti i pregrevanja motora.

Hladnjak je još jedna kritična tačka, jer se na njemu često nakupljaju prljavština, insekti i lišće, što smanjuje protok vazduha i efikasnost hlađenja. U gradskoj vožnji to može dovesti do čestog porasta temperature motora.

Ventilator hladnjaka, termostat i vodena pumpa takođe su delovi koji, ukoliko ne rade ispravno, mogu izazvati ozbiljne probleme.

Šta uraditi ako temperatura naglo poraste

Ako tokom vožnje dođe do naglog rasta temperature motora, preporučuje se odmah isključiti klima uređaj i uključiti grejanje kabine na maksimum, kako bi se deo toplote preusmerio iz motora.

Nakon toga, vozilo treba bezbedno zaustaviti i ostaviti da se motor potpuno ohladi pre bilo kakve provere.

Redovna kontrola rashladnog sistema najbolji je način da se izbegnu neprijatna iznenađenja i skupi kvarovi tokom letnjih meseci.