U pitanju je automobil marke "Hongqi", što znači "Crvena zastava", koji je prvi put predstavljen 2013. godine, i od tada je postao i državno vozilo za kineske lidere i važne svetske lidere koji dolaze u posete Kini.



To je trenutno najskuplji automobil proizveden u Kini ikada dostupan za kupovinu, sa cenom od 5 miliona kineskih jena (800.000 američkih dolara). Mali broj je izvezen u Belorusiju, gde se koristi u zvaničnim prilikama, posebno na vojnim paradama.





O ekskluzivnosti ovog modela govori i činjenica da je u 2024. godini, prema javno dostupnim podacima, prodato samo 18 komada, dok je u 2025. ta brojka 54.

Ovaj brend je mnogo više od običnog automobila u Kini – on je simbol nacionalnog ponosa i zvanično vozilo kineskog predsednika i državnih zvaničnika.



To što je Si obezbedio za Vučića ovaj automobil samo je jedan u nizu gestova kojim je kineski predsednik ukazao čast našem predsedniku.



Takođe, za boravak Vučića u Pekingu određena je vila u državnoj rezidenciji Diaojutaj, u najprestižnijoj vili broj 18 - istoj onoj u kojoj je pre nekoliko dana bio smešten i Vladimir Putin.