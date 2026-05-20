Vozači koji su u potrazi za polovnim automobilima, a koji imaju ograničen budžet, mogli bi da ramotre 3 brenda.

Ova 3 autombila koja možda nisu na radaru vozača mogu biti idealan izbor, jer svako od njih nudi poznatu pouzdanost, dovoljno prostora i pristupačnu cenu.

Tojota RAV4

Toyota RAV4 je pohvaljena od strane automobilskih stručnjaka i mehaničara zbog svoje izdržljivosti, što je čini jednim od najpouzdanijih modela na putevima. Prema navodima stručnjaka, neki automobili mogu da pređu i stotine hiljada milja ako se pravilno održavaju.

Mehaničar Scotty Kilmer je ranije rekao:

„Nikada nisam video da se ovaj model kvari. Sve dok ga ne vozite kroz duboku vodu i ne poplavite ceo automobil, sistem je veoma dobar.”

Prema podacima Warranty Solutions Group, samo 9,68% vlasnika RAV4 modela je imalo osiguravajuće zahteve, što ga stavlja na vrh liste pouzdanosti.

Neki stariji modeli mogu se naći za oko 10.000 evra.

Tojota 2

Nisan LEAF

Nissan LEAF je jedan od prvih masovno dostupnih električnih automobila i i dalje je popularan među vozačima više od decenije kasnije.

Danas je jedan od najpovoljnijih načina da vozači pređu na električni pogon, a neki modeli sada se mogu pronaći za vrlo povoljno.  Prema WhatCar? istraživanju, LEAF je među najpouzdanijim električnim automobilima, sa ocenom pouzdanosti od 95,6%.

Nisan

Dačija Daster

Porodice koje žele više prostora često razmatraju SUV modele. Iako su luksuzni SUV-ovi poput Rendž Rovera preskupi, postoje pristupačne opcije ispod 11.500 evra.

Dačija Daster je jedan od istaknutih modela u toj kategoriji, sa velikim prtljažnikom koji može da primi preko 1.500 litara kada se sedišta obore. 

Dačija

Iako unutrašnjost nije luksuzna, model ima dobru reputaciju kada je u pitanju pouzdanost prema ocenama vozača, piše Express.