Vozači koji su u potrazi za polovnim automobilima, a koji imaju ograničen budžet, mogli bi da ramotre 3 brenda.

Ova 3 autombila koja možda nisu na radaru vozača mogu biti idealan izbor, jer svako od njih nudi poznatu pouzdanost, dovoljno prostora i pristupačnu cenu.

Tojota RAV4

Toyota RAV4 je pohvaljena od strane automobilskih stručnjaka i mehaničara zbog svoje izdržljivosti, što je čini jednim od najpouzdanijih modela na putevima. Prema navodima stručnjaka, neki automobili mogu da pređu i stotine hiljada milja ako se pravilno održavaju.

Mehaničar Scotty Kilmer je ranije rekao:

„Nikada nisam video da se ovaj model kvari. Sve dok ga ne vozite kroz duboku vodu i ne poplavite ceo automobil, sistem je veoma dobar.”

Prema podacima Warranty Solutions Group, samo 9,68% vlasnika RAV4 modela je imalo osiguravajuće zahteve, što ga stavlja na vrh liste pouzdanosti.

Neki stariji modeli mogu se naći za oko 10.000 evra.

Nisan LEAF

Nissan LEAF je jedan od prvih masovno dostupnih električnih automobila i i dalje je popularan među vozačima više od decenije kasnije.

Danas je jedan od najpovoljnijih načina da vozači pređu na električni pogon, a neki modeli sada se mogu pronaći za vrlo povoljno. Prema WhatCar? istraživanju, LEAF je među najpouzdanijim električnim automobilima, sa ocenom pouzdanosti od 95,6%.

Dačija Daster

Porodice koje žele više prostora često razmatraju SUV modele. Iako su luksuzni SUV-ovi poput Rendž Rovera preskupi, postoje pristupačne opcije ispod 11.500 evra.

Dačija Daster je jedan od istaknutih modela u toj kategoriji, sa velikim prtljažnikom koji može da primi preko 1.500 litara kada se sedišta obore.

Iako unutrašnjost nije luksuzna, model ima dobru reputaciju kada je u pitanju pouzdanost prema ocenama vozača, piše Express.