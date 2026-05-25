Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je iz Pekinga navode da Srbiju vodi u finansijsku zavisnost od Kine.

Predsednik na to kaže:

- Ajde da analiziramo nešto. Pare su pare, bilo koje pare. Srbija je nisko zadužena zemlja. Mi sa kime god da radimo moramo da vodimo računa o visini javnog duga. Međutim, imali bismo problem sa deficitom. Mi nismo danas potpisivali kreditna zaduženja. Mi smo veoma nisko zadužena zemlja, vodimo računa o budućnosti svoje dece. Od nas ima tri ili četiri zemlje EU koje su manje zadužena od nas. Mi imam 4,5 milijrde na računu. Imamo zlata, investicioni kreditni rejting. Mi ovo radimo zbog sebe, da se borimo za svoju zemlju, odlično znamo šta radimo.