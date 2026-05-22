Kupovina polovnog automobila često se doživljava kao rizik, posebno na tržištima gde je istorija vozila nepoznata, a troškovi popravki mogu brzo da narastu. Zbog toga vozači sve više traže modele koji su se u praksi pokazali kao pouzdani, jednostavni za održavanje i dugotrajni.

Stručnjaci iz auto-industrije već godinama ističu da nije dovoljno gledati samo cenu vozila, već i koliko će koštati njegovo održavanje kroz vreme, kao i koliko su dostupni rezervni delovi. Upravo ti faktori često prave razliku između dobrog i lošeg izbora.

Među najčešće pominjanim modelima nalazi se Toyota RAV4, SUV koji je stekao snažnu reputaciju izdržljivosti. Ovaj model se često navodi kao vozilo koje bez većih problema može da pređe veoma velike kilometraže, pod uslovom redovnog servisiranja. Poznati automehaničar Skoti Kilmer istakao je da se ovi automobili retko kvare i da njihov sistem funkcioniše izuzetno stabilno u svakodnevnoj upotrebi, uz napomenu da su izuzetak ekstremni uslovi poput potapanja u vodu.

Pored toga, istraživanja kompanija koje se bave analizom pouzdanosti automobila svrstavaju ovaj model među najstabilnije na tržištu, što dodatno jača njegovu reputaciju među kupcima polovnjaka.

U kategoriji električnih vozila, Nissan LEAF se često izdvaja kao jedan od najpristupačnijih i najrasprostranjenijih modela. Iako nije najnoviji na tržištu, i dalje se smatra veoma pouzdanim izborom, posebno za vozače koji prvi put prelaze na električni pogon. Analize pouzdanosti pokazuju visoke rezultate, što ga čini jednim od sigurnijih izbora u svojoj klasi.

Za porodice koje traže praktično i pristupačno SUV vozilo, Dacia Duster se često nalazi na listi preporuka. Iako ne nudi luksuzne materijale i visok nivo opreme kao skuplji konkurenti, Duster se ističe prostranošću, jednostavnošću i niskim troškovima održavanja. Njegov prtljažnik i mogućnost prilagođavanja prostora čine ga posebno pogodnim za svakodnevnu upotrebu i duža putovanja.

Sve tri pomenute opcije povezuje isti faktor – stabilnost i relativno niski troškovi vlasništva, što ih čini posebno privlačnim na tržištu polovnih vozila. Upravo zato se sve češće preporučuju vozačima koji žele da izbegnu nepredviđene kvarove i velike servisne troškove, piše Dnevno.