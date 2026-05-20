Proizvođači automobila četo navode da se veliki servis jradi nakon 120.000, pa čak i 240.000 kilometara, većina iskusnih mehaničara upozorava da je to u praksi previše rizično.

Najvažnije zamene prilikom servisa

Preporuka servisera je jda bi veliki servis bi trebalo raditi na svakih 60.000 do 80.000 kilometara ili na svake četiri do pet godina.

Razlog za razliku između fabričkih preporuka i stvarnog stanja na putu leži u uslovima vožnje. Motor automobila opterećuju razni faktori - gradske gužve, kratke relacije, često zaustavljanje, loš kvalitet goriva, prašina i visoke temperature.

Zbog toga bi trebalo uraditi ove stvari u preporučenom vremenskom roku. Pored zamene ulja, trebalo bi detaljno proveriti ključne komponente motora. Najčešće se menjaju: zupčasti kaiš ili lanac, roleri i zatezači, vodena pumpa

pomoćni kaiševi i r ashladna tečnost.

Posebno je važan zupčasti kaiš. Njegovo pucanje tokom vožnje može izazvati ozbiljno oštećenje motora i kvar čija popravka često košta višestruko više od samog servisa. Zbog toga mnogi mehaničari preporučuju da se zajedno sa kaišem odmah zamene i vodena pumpa, roleri i zatezači, jer se svi ti delovi nalaze u istom sklopu.

Ne zaboravite na godišnji servis

Pre velikog servisa dolazi redovno održavanje — mali servis, koji bi trebalo raditi jednom godišnje ili na svakih 10.000 do 15.000 kilometara.

On podrazumeva zamenu: motornog ulja, filtera ulja, filtera vazduha i filtera gorivaPo potrebi se proveravaju i menjaju svećice, grejači, kočiona i rashladna tečnost, kao i remenje. Motor koji radi sa starim uljem troši više goriva, brže se zagreva i mnogo se intenzivnije haba.

Mnogi vozači odlažu srvisiranje automobila, što često dovodi do najskupljih kvarova. Naim, povećava se rizik od pucanja zupčastog kaiša, pregrevanja motora i ozbiljnih mehaničkih problema. Popravke nakon takvih kvarova mogu koštati više hiljada evra, a ponekad premaše i vrednost samog automobila.

Važno je znati da nije presudna samo kilometraža. Automobil koji se uglavnom vozi po gradu često je više opterećen nego vozilo koje prelazi duge relacije autoputem. Kada se auto ne korisi, takođe stradaju delovi.

Zato stručnjaci insistiraju da se veliki servis radi najkasnije na svakih četiri do pet godina, čak i ako automobil nije prešao preporučenu kilometražu, piše Blic.Isto tako, ako primetite glasniji rad motora, vibracije, neobični zvukovi pri ubrzanju ili kočenju, povećana potrošnja goriva, kao i podizanje temperature motora