

Koliko su scene bezumnog nasilja s ulica Beograda nakon blokaderskog skupa na Slaviji šokirale Srbiju, najbolje pokazuju poruke samih plenumaša koji su listom na društvenim mrežama poručivali svojima da ih više ne podržavaju posle napada na policiju i paljenja Beograda.

Da će doći do nasilja, bilo je prilično jasno, naročito kada se ima u vidu da su glavni ideolozi blokadera smatrali da su incidenti sasvim normalni.

Istaknuti blokader Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, hladnokrvno je poručio da je potpuno „normalno i prirodno“ što su divljačke grupe blokadera napale ćacilend, kao i srpsku policiju, koja je radila svoj posao.

- Apsolutno će neko od 200.000 ljudi na ulicama da bude isprovociran i da napadne policiju i te ljude u ćacilendu. Tako da nije toliko neobično posle ovakvog skupa da su ovakve slike - poručio je Popović.

Dok ekstremne grupe i pojedinci pokušavaju da divljaštvo na ulicama predstave kao nešto prirodno, civilizovan svet je zgrožen. Potezi onih koji napadaju policiju i građane ne mogu se opravdati nikakvim političkim ciljevima ni nezadovoljstvom.

Da su nasilni blokaderi napravili svom pokretu medveđu uslugu, bilo je jasno kada su posle napada na policiju u centru Beograda društvene mreže eksplodirale od poruka dojučerašnjih blokadera koji su šokirani i zgađeni incidentima.

Mnogi od njih su poručili da više nikada neće otići na bilo koji plenumaški skup.

Najbolji primer totalnog rascepa u blokaderskim redovima je i žestoka rasprava na društvenoj mreži Iks.

Naime, nakon što je na nalogu FDU u blokadi objavljeno: „Srbija ili mafija. Laku noć, Srbijo, vole vas vaši studenti”, usledio je brutalan odgovor razočaranih pristalica plenumaša.

„Laku noć, narod vas prezire“, glasio je jedan od komentara, a to je bio samo početak.

„Doveli ste huligane na vaš skup, a onda kažete da je okupljanje gotovo, a huligane ste poslali da zapale Beograd“, poručio je besni blokader.

„Stoke divljačke. Opet ste uništili sve što ste dotakli“, poručili su plenumaši koji nisu mogli da se pomire sa scenama jezivog nasilja.

Da podsetimo, blokaderi, koji su u subotu na Trgu Slavija najavljivali jedan od najmasovnijih skupova, pukli su kao lajsna, budući da ih je iz cele Srbije došlo nešto malo više od oko 34.000, pa su pribegli zastrašujućem nasilju.

Na kraju, ispada da zapravo niko nije tako dobru kampanju za vlast uradio kao lažni studenti u subotu uveče, jer ovo svakako nije Srbija koju normalni ljudi žele.

Blokaderi nezadovoljni izveštavanjem N1

Blokaderi s fakulteta su svom silom udarili na blokadere sa N1. Na ovakav zaključak upućuju objave blokadera sa „FTN se budi“ i Marine Komad, savetnice bivšeg predsednika Borisa Tadića.

Oni su se obrušili na N1 nezadovoljni načinom na koji je N1 izveštavao o skupu na Slaviji.

„N1 prekinuo prenos skupa na Slaviji da bi se uključila u program Ana Brnabić koja je govorila beskrajno dugo. Zapravo ne beskrajno, već do kraja prenosa zvaničnog dela programa. Dakle, Ane Brnabić je zatvorila i zaključila prenos studentskog skupa. U kadru sa Lidijom Vukićević. Na N1. Toliko“, piše Komad.