Prema aktuelnim podacima, cene goriva i maziva su u aprilu porasle u svim zemljama članicama Evropske unije, a 15 država je prijavilo rast veći od 20 odsto.

Najveći međugodišnji skok cena zabeležen je u Luksemburgu - 33,8 odsto, Francuskoj i Švedskoj - po 29,3 odsto, Letoniji 28,1 odsto i Bugarskoj 27,8 odsto.

Najmanji porast cena registrovan je u Mađarskoj - 1,5 odsto, Poljskoj 8,8 odsto i Italiji 12,9 odsto.

Cene dizela su porasle za 33,7 odsto međugodišnje, a benzina za 13,6 odsto u aprilu, dok je na mesečnom nivou rast iznosio 7,9 odsto za dizel i 2,4 odsto za benzin, navodi se na veb stranici Evrostata.

Gledano po državama članicama Evropske unije, najveće mesečno poskupljenje dizela prijavljuje Slovenija 23,5 odsto, Bugarska 19,5 odsto i Kipar 18 odsto, a najmanje Poljska 1,9 odsto, Rumunija 2,3 odsto i Bugarska 2,6 odsto.

Benzin je međumesečno najviše poskupeo u Sloveniji 12,9 odsto, dok su Rumunija, Španija i Poljska prijavile pad cena u odnosu na mart.