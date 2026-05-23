Kupovina polovnog automobila već dugo nosi određeni rizik, ali u eri digitalnih sistema taj rizik postaje još veći i teže uočljiv.

Dok je ranije vraćanje kilometraže zahtevalo mehaničku intervenciju na brojaču, danas se to često radi preko softverskih alata i elektronskih sistema vozila. Problem je što savremeni automobili čuvaju podatke na više mesta, ali se i ti sistemi sve češće uspešno manipulišu, pa kupci veruju onome što vide na instrument tabli.

U praksi to znači da vozilo može imati znatno veću stvarnu kilometražu nego što je prikazano, dok spolja deluje uredno, sređeno i gotovo “kao novo”. Upravo ta lažna slika stanja čini ovu vrstu prevare posebno opasnom.

Skrivena istorija vozila

Jedan od najvećih problema na tržištu polovnih automobila jeste to što se vraćena kilometraža teško otkriva bez detaljne provere.

Iako postoje tragovi poput istrošenosti enterijera, volana ili pedala, oni nisu uvek pouzdani jer se vozila često dodatno uređuju pre prodaje. Zbog toga se kupci najčešće oslanjaju na servisnu istoriju i digitalne izveštaje, koji nisu uvek dostupni ili potpuni.

Stručnjaci upozoravaju da je kombinacija niske kilometraže i vizuelno “besprekornog” stanja jedan od najčešćih znakova upozorenja.

Kako utiče na vrednost i sigurnost

Vraćanje kilometraže nije samo finansijska prevara — ono ima i direktne posledice po sigurnost i pouzdanost vozila.

Automobil sa lažnim podacima može izgledati kao dobra kupovina, ali često krije preskočene servise, istrošene delove i potencijalne kvarove koji se ne vide odmah.

Zbog toga kupci ne samo da plaćaju više nego što vozilo realno vredi, već kasnije snose i dodatne troškove održavanja.

Procene pokazuju da ovakva vozila na tržištu mogu biti značajno preplaćena, dok se pravi problemi otkrivaju tek nakon kupovine.

Kako se zaštititi pri kupovini

Stručnjaci savetuju detaljnu proveru istorije vozila, kao i nezavisan tehnički pregled pre kupovine.

To je i dalje najpouzdaniji način da se smanji rizik od skrivenih prevara i realno proceni stanje polovnog automobila.