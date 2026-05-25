Dok predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Kini ostavruje pre svega ekonomske uspehe za bolji standard svih građana, grupa blokadera odlučila je da maltertira građane u Zemunu.

Kao što se može videti na fotografiji, blokadei kao u nekom transu stoje nasred ulice i ne daju narodu da se slobodno kreće.

Sa druge strane, dok blokaderi šire nasilje i haos, Srbija beleži ozbiljne ekonomske uspehe i jača svoj međunarodni položaj.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Kini da je Srbija u 2025. godini ostvarila čak 20 odsto veći izvoz u Kinu nego godinu ranije, dok je u prva četiri meseca 2026. rast izvoza dostigao gotovo 85 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Kako je istakao, Srbija danas ima najveće plate na Zapadnom Balkanu — prosečna plata u martu iznosila je 1.037 evra, čime je Srbija prestigla zemlje koje su pre samo desetak godina bile daleko ispred nje.

„Prešli smo nivo da se takmičimo sa onima malima i polako ulazimo u kategoriju zemalja Evropske unije koje počinjemo da sustižemo“, rekao je Vučić nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Đijangom u Pekingu.

I dok se država na čelu sa Vučićevm gradi puteve, fabrike, povećava plate i privlači investicije... Blokaderi, kao po običaju, maltretiraju narod novim blokadama.