Mehaničar sa iskustvom tvrdi: Ova popularna funkcija u autu uništava motor, isključite je odmah

U videu na Jutjubu preporučio je vozačima da isključe funkciju automatskog gašenja i paljenja motora (auto start/stop). Iako je ta opcija postala popularna jer smanjuje potrošnju goriva i emisije štetnih gasova, on tvrdi da može ubrzati habanje motora.

- Isključiti to je pametna odluka. Start/stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila u poslednjih nekoliko godina. Čak 97 odsto habanja događa se prilikom pokretanja motora, pa da li zaista želite da ga stalno gasite i ponovo palite? Ne, ako želite da vam auto traje duže - navodi Kilmer, a prenosi Miror.

Ova funkcija se obično može isključiti pomoću posebnog dugmeta na kontrolnoj tabli, najčešće označenog slovom „A” unutar kružne strelice. Kada je isključena, to obično signalizira mala lampica.

Kilmer je dodatno objasnio i problem sa akumulatorima:

- Većina automobila još uvek koristi olovne akumulatore... Oni jesu manji, ali nisu napravljeni za stalno gašenje i paljenje motora.

Reakcije vozača

Nakon njegovih saveta, mnogi gledaoci su izrazili iznenađenje i podelili svoja iskustva u komentarima:

- Nedavno sam vozio rentakar sa tom funkcijom i tek sam nakon nekog vremena shvatio da se auto ne kvari na svakom semaforu, nego da je to ta opcija. Uvek sam mislio da je to lošije za motor nego da jednostavno radi u leru.

- Jednom sam testirao auto sa tom funkcijom i baš me je nervirala.

- Dok stojim pored takvih automobila na semaforu, uvek se pitam koliko alnasera (startera) promene. Kao i obično, dobar savet od Skotija.