Mehaničar sa iskustvom tvrdi: Ova popularna funkcija u autu uništava motor, isključite je odmah

Mehaničar je podelio jednostavan savet koji bi vozačima mogao da pomogne da smanje habanje motora i produže njegov vek trajanja – jednostavnim isključivanjem jedne funkcije.

 
Autor:  Darko Matić
07.05.2026.18:30
Stručnjak za automobile, kako prenosi SD, tvrdi da bi jedna mala promena mogla čak i da "udvostruči životni vek motora". Oslanjajući se na decenije iskustva, Skoti Kilmer upozorava da jedna često korišćena funkcija u modernim automobilima zapravo može štetiti njihovim performansama.

Zašto treba isključiti "Start/stop" sistem?

U videu na Jutjubu preporučio je vozačima da isključe funkciju automatskog gašenja i paljenja motora (auto start/stop). Iako je ta opcija postala popularna jer smanjuje potrošnju goriva i emisije štetnih gasova, on tvrdi da može ubrzati habanje motora.

- Isključiti to je pametna odluka. Start/stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila u poslednjih nekoliko godina. Čak 97 odsto habanja događa se prilikom pokretanja motora, pa da li zaista želite da ga stalno gasite i ponovo palite? Ne, ako želite da vam auto traje duže - navodi Kilmer, a prenosi Miror.

Ova funkcija se obično može isključiti pomoću posebnog dugmeta na kontrolnoj tabli, najčešće označenog slovom „A” unutar kružne strelice. Kada je isključena, to obično signalizira mala lampica.

Kilmer je dodatno objasnio i problem sa akumulatorima:

- Većina automobila još uvek koristi olovne akumulatore... Oni jesu manji, ali nisu napravljeni za stalno gašenje i paljenje motora.

Reakcije vozača

Nakon njegovih saveta, mnogi gledaoci su izrazili iznenađenje i podelili svoja iskustva u komentarima:

- Nedavno sam vozio rentakar sa tom funkcijom i tek sam nakon nekog vremena shvatio da se auto ne kvari na svakom semaforu, nego da je to ta opcija. Uvek sam mislio da je to lošije za motor nego da jednostavno radi u leru.

- Jednom sam testirao auto sa tom funkcijom i baš me je nervirala.

- Dok stojim pored takvih automobila na semaforu, uvek se pitam koliko alnasera (startera) promene. Kao i obično, dobar savet od Skotija.

- Zanimljivo, otkazao sam porudžbinu novog auta jer nisam mogao trajno da isključim tu funkciju. Kasnije sam naišao na ovaj video, što mi je dodatno potvrdilo sumnje.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Žestok udes na izlazu iz Podgorice: Dva motocikla se zapalila posle sudara sa automobilima (VIDEO)
Neverovatan incident u komšiluku: Policajac otišao do bankomata, pogledajte gde je završio službeni automobil (VIDEO)
Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju
Dok je opušteno vozila dasku na odmoru, ugledala je nešto na morskom dnu Kada se približila - sledila se i zanemela
Mnogi vozači uništavaju kola prilikom svakog pranja Stručnjaci otkrivaju najbolju metodu
Najbogatiji u Holandiji uvećali bogatstvo za 70 odsto

Najveći šok na srpskim pijacama: Postali su skuplji i od kajmaka
Ako imate evre, onda je ovo važna vest za vas: Novi kurs uskoro stupa na snagu
Dvoje penzionera ostalo bez 17.000 evra: Evo kako je tekla prevara i kako su naseli
Misterija Titovog penthausa: Čak 19 godina zvrjao prazan, a od cene će vam se zavrteti
Penzioneri, upravo se oglasio Fond PIO: Samo do ovog datuma može da se iskoristi pomoć!
Žene u Srbiji mogu do pomoći od 5.000 do 10.000 evra: Ovo su uslovi i rok konkursa!
Bitkoin skočio pa stao - investitori zbunjeni 

Trgovanje na Beogradskoj berzi danas završeno prometom od preko 73 miliona dinara 

Cena nafte ide na dole - Brent se prodaje za 99 dolara po barelu 

Amerika je zapela u Iranu, a pravi strah tek dolazi

"Samo jedan način" Otac Gojko otkrio kako se rešiti "grehova predaka"

Najsrećniji dan za svaki horoskopski znak od 11. maja Zapamtite svoj datum - evo šta vas očekuje

Bela kuća i Vatikan na ivici sukoba? Papa Lav i Rubio gasili veliku diplomatsku krizu

Najbogatiji u Holandiji uvećali bogatstvo za 70 odsto

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete
"Leti, zauvek ti vedro nebo bilo" Ceca Ražnatović pogođena smrtnim slučajem, pevačica potvrdila tužne vesti
"Nisu mi dali da jedem": Zorica Brunclik o teškom periodu, jedna pevačica nije prestajala da zove!
Blokaderi zaratili zbog Žakline! Leti perje oko ulaska u politiku lažne Hajdinove unuke  
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,57 99,87 100,17
CAD CAD 73,02 73,24 73,46
AUD AUD 72,15 72,37 72,58
GBP GBP 135,38 135,79 136,2
CHF CHF 127,8 128,18 128,57

