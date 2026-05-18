Stručnjaci upozoravaju da kod modernih automobila vožnja u leru na nizbrdici može biti opasna i skupa.

Vožnja u leru povećava potrošnju goriva

Kod savremenih automobila situacija je potpuno drugačija nego nekada. Kada je automobil u brzini i vozač skine nogu sa gasa tokom vožnje nizbrdo, automobil u mnogim situacijama gotovo potpuno prekida dotok goriva.

Razlog je jednostavan – tada točkovi pokreću motor, a ne motor automobila. Međutim, kada je menjač u leru, motor mora stalno da dobija određenu količinu goriva kako se ne bi ugasio, čak i kada vozač ne dodaje gas. Zbog toga vožnja nizbrdo u brzini često troši veoma malo goriva, pa čak i gotovo nimalo u određenim uslovima, dok vožnja u leru zapravo može povećati potrošnju.

Kada vozilo ide nizbrdo u leru, vozač se potpuno oslanja na kočnice, jer nema pomoći takozvanog „kočenja motorom“.

Kočenje motorom omogućava da motor prirodno usporava automobil, čime se smanjuje opterećenje na diskove i pločice. Bez toga, automobil na dugim nizbrdicama brzo dobija brzinu, pa vozač mora mnogo češće i jače da pritiska kočnicu. To dovodi do pregrevanja kočnica i pojave poznate kao „brake fade“ – trenutka kada kočnice gube efikasnost, papučica postaje „mekana“, a zaustavni put se produžava. U ekstremnim slučajevima kočnice mogu gotovo potpuno otkazati, što je posebno opasno na planinskim putevima i dugim deonicama.

Ne pritiskajte kvačilo

Neki vozači dodatno pogoršavaju situaciju tako što nizbrdo drže stalno pritisnuto kvačilo kako bi automobil bio „odvojen“ od motora. Stručnjaci upozoravaju da to dodatno opterećuje potisni ležaj i druge delove kvačila koji nisu predviđeni za dugotrajno korišćenje pod pritiskom. Vremenom se mogu pojaviti problemi sa menjanjem brzina, buka i skupi kvarovi koji zahtevaju skidanje menjača i zamenu više delova.

Vožnja nizbrdo u leru ne ugrožava samo automobil već i bezbednost vozača i putnika.

Kada je automobil u brzini, postoji direktna mehanička povezanost između motora i točkova, što pomaže stabilnosti vozila, posebno u krivinama ili na klizavom putu. U leru automobil praktično postaje vozilo koje se slobodno kotrlja i mnogo više zavisi samo od prijanjanja guma. U hitnim situacijama – na primer ako vozilo ispred naglo zakoči ili životinja istrči na put – vozač mora brzo da ubaci u brzinu. Tada lako može doći do greške, pogrešnog izbora stepena prenosa ili naglog trzaja vozila.

Kod automatskih menjača naglo vraćanje iz položaja „N“ u „D“ može dodatno usporiti reakciju i destabilizovati automobil.

Osnovna pravila za vožnju nizbrdo

Zanimljivo je da je ova ideja nastala je još u vreme automobila sa karburatorima, kada sistemi za dovod goriva nisu bili precizni kao danas. Tada su pojedini trikovi zaista mogli donekle smanjiti potrošnju. Međutim, moderni motori i elektronski sistemi danas sami optimizuju potrošnju goriva tokom vožnje nizbrdo, pa pokušaji „nadmudrivanja“ automobila uglavnom nemaju smisla.

Stručnjaci savetuju nekoliko osnovnih pravila. Pre spuštanja ubacite u odgovarajuću, najčešće nižu brzinu, skinite nogu sa gasa i koristite kočenje motorom, kočnicu koristite povremeno i odlučno, umesto stalnog laganog pritiskanja, redovno proveravajte stanje kočnica, diskova i kočione tečnosti, održavajte veće rastojanje od vozila ispred sebe na nizbrdicama, izbegavajte nepotrebno opterećenje automobila dodatnim teretom

Na taj način vožnja je bezbednija, kočnice traju duže, a potrošnja goriva ostaje optimalna, piše icartea.