Tokom vrelih letnjih dana mnogi vozači prave istu grešku čim uđu u automobil — odmah uključe klimu na najjače, ali zaborave na jednu opciju koja može znatno brže da rashladi kabinu.

Reč je o funkciji recirkulacije vazduha, odnosno dugmetu sa simbolom automobila i zakrivljenom strelicom, koje mnogi vozači ili retko koriste ili uopšte ne znaju čemu služi.

Kako radi recirkulacija vazduha?

Kada je recirkulacija isključena, klima sistem uvlači vazduh spolja. Leti to znači da stalno hladi vreo vazduh koji dolazi sa ulice, asfalta i iz saobraćaja.

Kada se uključi recirkulacija, automobil prestaje da uvlači spoljašnji vazduh i počinje da hladi vazduh koji već postoji u kabini. Pošto je taj vazduh već delimično rashlađen, sistem brže postiže željenu temperaturu.

Brže hlađenje i manji napor za klimu

Pravilna upotreba recirkulacije može da ubrza hlađenje kabine i smanji opterećenje klima uređaja, jer kompresor ne mora stalno da hladi novi, vreo spoljašnji vazduh.

U praksi to znači efikasniji rad sistema, brže prijatnu temperaturu u vozilu i potencijalno manju potrošnju goriva tokom vožnje na visokim temperaturama.

Greška koju mnogi prave

Ipak, važno je znati da recirkulaciju ne treba uključiti odmah čim uđete u automobil koji je stajao na suncu.

Najbolje je prvo provetriti vozilo — otvoriti prozore i izbaciti vreo vazduh iz kabine. Nakon nekoliko minuta vožnje, kada klima počne da hladi, tada je pravi trenutak da se uključi recirkulacija.

Kada ne treba koristiti recirkulaciju?

Ako se koristi predugo, naročito sa više putnika u vozilu, vazduh u kabini može postati ustajao, a stakla mogu početi da se magle.

Zato je najbolje koristiti je u početnoj fazi hlađenja i tokom najvećih vrućina, a povremeno isključivati kako bi u kabinu ušao svež vazduh.