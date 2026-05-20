Planeta koja simbolizuje ljubav, emocije i partnerske odnose, Venera, započela je svoj tranzit kroz znak Raka, gde će se zadržati do 13. juna. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj period donosi snažan emotivni fokus i posebno povoljan uticaj na vodene znakove – Rakove, Ribe i Škorpije.

Za mnoge, ovo je vreme u kojem se pažnja sa površnih odnosa prebacuje na dublju emotivnu povezanost, sigurnost i osećaj pripadnosti.

Vreme za bliskost i emotivnu sigurnost

Boravak Venere u Raku naglašava potrebu za toplinom, razumevanjem i stabilnošću u odnosima. Umesto kratkotrajnih veza i površnih susreta, u prvi plan dolazi želja za sigurnim i posvećenim partnerstvima.

U ovom periodu ljudi su skloniji ranjivosti i otvorenijem izražavanju emocija, pa se odnosi često učvršćuju kroz male znakove pažnje, brigu i posvećenost domu i porodici.

Nostalgija i povratak prošlosti

Ovaj astrološki tranzit često donosi i pojačanu nostalgiju. Moguće je vraćanje na stare emocije, razmišljanje o bivšim partnerima ili razrešavanje situacija iz prošlosti koje su ostale nedovršene.

Za mnoge, ovo može biti period u kojem se obnavljaju kontakti ili konačno razrešavaju emotivne dileme koje su dugo trajale.

Fokus na dom i privatni prostor

Energija Raka dodatno podstiče potrebu za stvaranjem sigurnog i prijatnog okruženja. Mnogi će imati želju da urede dom, promene enterijer ili unesu sitnice koje donose osećaj mira i emotivne stabilnosti.

Povoljan period za vodene znakove

Najveći uticaj ovog tranzita osećaju vodeni znaci:

Rak

Pošto se Venera nalazi u vašem znaku, Rakovi bi mogli da dožive pojačanu harizmu i privlačnost. Astrološki gledano, ovo je period koji može doneti značajna emotivna poznanstva i važne lične preokrete.

Ribe

Za Ribe se naglašava porodična energija i mogućnost jačanja emotivnih veza. Slobodnim pripadnicima znaka ovaj period može doneti novo poznanstvo koje počinje spontano, kroz društvena okupljanja.

Škorpija

Škorpije mogu očekivati dinamiku u ljubavnom životu, kao i mogućnost putovanja ili upoznavanja osobe iz inostranstva, što može imati snažan emotivni uticaj.

Period dubljih emocija i važnih odnosa

Venera u Raku donosi sporiji, ali dublji emotivni ritam. Odnosi koji imaju čvrstu osnovu mogu postati stabilniji i jači, dok oni površni mogu biti stavljeni na test.