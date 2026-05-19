Miris novog automobila mnogim vozačima deluje prijatno i često predstavlja prvi utisak pri kupovini vozila. Međutim, stručnjaci upozoravaju da taj prepoznatljiv miris zapravo nastaje usled isparavanja različitih hemikalija iz plastike, lepka, sedišta i drugih materijala u kabini.

Poseban problem javlja se tokom toplih dana, kada temperatura u parkiranom automobilu naglo raste. Tada koncentracija hemijskih jedinjenja u vazduhu može biti znatno veća, zbog čega stručnjaci preporučuju redovno provetravanje vozila.

Šta zapravo stvara miris novog automobila?

Istraživanje koje su sproveli ADAC i Fraunhofer Institute for Building Physics bavilo se kvalitetom vazduha u novim vozilima.

Tokom testiranja merena su isparljiva organska jedinjenja (TVOC) koja se oslobađaju iz enterijera automobila. Među registrovanim supstancama bili su:

formaldehid

benzen

ksilen

Ove hemikalije često se nalaze u plastici, tekstilu, lepku i zaštitnim premazima, a upravo one doprinose karakterističnom „mirisu novog auta“.

Iako testovi nisu pokazali koncentracije koje bi bile direktno opasne po zdravlje, pojedini modeli premašili su preporučene referentne vrednosti nemačkih ekoloških institucija.

Toplota pojačava isparavanje hemikalija

Kada automobil stoji na suncu, unutrašnjost može dostići veoma visoke temperature. U tim uslovima plastika i drugi materijali mnogo intenzivnije oslobađaju hemijska jedinjenja.

Zbog toga novi automobili leti često imaju znatno jači miris nego tokom hladnijih dana.

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:

otvorite vrata i prozore pre ulaska u vozilo

provetrite kabinu nekoliko minuta

izbegavajte dugo sedenje u zatvorenom i pregrejanom automobilu

koristite zaštitu od sunca za šoferšajbnu kad god je moguće

Kada miris može biti problem?

Ako je miris veoma intenzivan i traje dugo, stručnjaci savetuju dodatni oprez. Posebno treba obratiti pažnju na simptome kao što su:

glavobolja

peckanje očiju

iritacija grla

osećaj težine ili mučnine u vozilu

To ne znači automatski da je automobil opasan, ali može ukazivati na pojačano oslobađanje hemikalija iz enterijera.

Kako smanjiti koncentraciju hemikalija u automobilu?

Najjednostavnije rešenje je redovno provetravanje. Takođe može pomoći:

parkiranje u hladu

korišćenje klima-uređaja nakon kratkog provetravanja

održavanje umerenije temperature u kabini

izbegavanje ostavljanja vozila dugo na direktnom suncu

Kod većine novih automobila intenzitet mirisa se postepeno smanjuje tokom prvih nekoliko meseci korišćenja.