Instruktor vožnje podelio je svoj najbolji savet za nervozne kandidate o tome kako da polože vozački ispit iz prvog pokušaja.

Sama pomisao na polaganje prvog ispita može vam izazvati nervozu i nelagodnost. Sasvim je normalno da se osećate anksiozno dok sedite pored strogog ispitivača i pokušavate da sve savršeno uradite — od paralelnog parkiranja do provere retrovizora.

Međutim, osećaj uspeha nakon polaganja ispita je teško nadmašiti, bez obzira da li ga položite iz prvog puta ili posle više pokušaja. Sada je jedan instruktor vožnje otkrio „tajnu“ povećanja šansi za polaganje iz prvog puta.

Ešli, instruktor sa više od 40.000 pratilaca na TikToku podelila je svoj ključni savet za uspeh.

„Da li želite da položite vozački ispit iz prvog pokušaja, čak i ako ste veoma nervozni? Položiti vozački iz prvog puta je sasvim moguće ako uradite jednu stvar. Morate prestati da se fokusirate na ideju da li ćete položiti ili pasti. Kada previše pritiskate ishod, vaš mozak paniči i prave se greške. Umesto toga, fokusirajte se isključivo na proces. Podelite ispit na manje delove: fokusirajte se na sledeću raskrsnicu, sledeći kružni tok, sledeću proveru u retrovizoru. Idite korak po korak i ako osetite da panika raste, opišite naglas šta radite. Recite stvari poput „retrovizor, migavac, manevar“, rekao je Ešli u videu.

Objasnio je da ta tehnika pomaže vašem mozgu da ostane u sadašnjem trenutku.

"Umesto da razmišljate o tome šta ispitivač zapisuje na tabletu, jednostavno vozite i pokažite da ste bezbedni u saobraćaju. Možete to“, dodao je.

Korisnici su brzo podelili svoja iskustva u komentarima.

Jedna osoba je napisala da je pala četvrti put, ali da sada drugačije gleda na ispit i da je manje opterećena stresom i anksioznošću. Drugi su dodali da je ključno ponašati se kao na normalnom času vožnje i ne razmišljati previše o rezultatu, prenosi Express.