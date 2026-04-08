Tržište polovnih automobila u Srbiji već neko vreme ide u jednom pravcu – cene rastu, a kupci i dalje kupuju bez zadrške. Uprkos skupom gorivu i krizi, potražnja ne opada, što dodatno podiže cenu svakog dobrog vozila.
Prema procenama, prosečan polovnjak danas je i do 2.000–3.000 evra skuplji nego pre nekoliko godina, a rast cena se nastavlja i tokom 2026.
Zašto su polovnjaci sve skuplji?
Glavni problem je nedostatak vozila na tržištu. Tokom prethodnih godina proizvodnja novih automobila bila je usporena, pa sada nedostaje najtraženija kategorija – vozila stara od 3 do 6 godina.
Uz to:
- vlasnici duže zadržavaju automobile
- uvoz iz inostranstva je skuplji
- novi automobili su mnogima postali nedostupni
Zbog toga stručnjaci ne očekuju značajan pad cena u skorije vreme.
Koliko danas košta polovan auto?
Realna slika tržišta izgleda ovako:
- do 5.000 € – najtraženiji segment, ali uglavnom stariji modeli
- 5.000 – 8.000 € – najbolji odnos cene i kvaliteta
- 8.000 – 12.000 € – noviji i očuvaniji automobili
- preko 12.000 € – mlađa vozila, ali manja tražnja
U praksi, većina kupaca danas traži automobil u rasponu od 5.000 do 8.000 evra, jer je to najrealniji budžet za solidno vozilo.
Koji modeli su najisplativiji?
Na tržištu dominiraju provereni modeli koji su poznati po pouzdanosti i jeftinom održavanju.
Najčešći izbor su:
- Volkswagen Golf – lako se prodaje i drži cenu
- Volkswagen Passat – udoban i pouzdan za duža putovanja
- Opel Astra – pristupačan za održavanje
- Audi A4 – kvalitetan, ali skuplji za servis
- Peugeot 308 – ekonomičan i moderan
Ovi automobili su popularni jer imaju dostupne delove, majstori ih dobro poznaju i generalno nude dobar odnos uloženog i dobijenog.
Uprkos svemu – kupci ne odustaju
Iako su gorivo i održavanje sve skuplji, automobil je za većinu i dalje potreba. Zbog toga tržište polovnjaka ostaje aktivno, a dobra vozila se prodaju vrlo brzo.
Situacija na tržištu je jasna – malo ponude i velika potražnja drže cene visoko. Ko danas traži polovan automobil mora da reaguje brzo, jer se kvalitetni modeli ne zadržavaju dugo u oglasima.
U ovom trenutku, dobar polovnjak vredi više nego ikad.
