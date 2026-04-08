Tržište polovnih automobila u Srbiji već neko vreme ide u jednom pravcu – cene rastu, a kupci i dalje kupuju bez zadrške. Uprkos skupom gorivu i krizi, potražnja ne opada, što dodatno podiže cenu svakog dobrog vozila.

Prema procenama, prosečan polovnjak danas je i do 2.000–3.000 evra skuplji nego pre nekoliko godina, a rast cena se nastavlja i tokom 2026.

Zašto su polovnjaci sve skuplji?

Glavni problem je nedostatak vozila na tržištu. Tokom prethodnih godina proizvodnja novih automobila bila je usporena, pa sada nedostaje najtraženija kategorija – vozila stara od 3 do 6 godina.

Uz to:

vlasnici duže zadržavaju automobile

uvoz iz inostranstva je skuplji

novi automobili su mnogima postali nedostupni

Zbog toga stručnjaci ne očekuju značajan pad cena u skorije vreme.

Koliko danas košta polovan auto?

Realna slika tržišta izgleda ovako:

do 5.000 € – najtraženiji segment, ali uglavnom stariji modeli

5.000 – 8.000 € – najbolji odnos cene i kvaliteta

8.000 – 12.000 € – noviji i očuvaniji automobili

preko 12.000 € – mlađa vozila, ali manja tražnja

U praksi, većina kupaca danas traži automobil u rasponu od 5.000 do 8.000 evra, jer je to najrealniji budžet za solidno vozilo.

Koji modeli su najisplativiji?

Na tržištu dominiraju provereni modeli koji su poznati po pouzdanosti i jeftinom održavanju.

Najčešći izbor su:

Volkswagen Golf – lako se prodaje i drži cenu

Volkswagen Passat – udoban i pouzdan za duža putovanja

Opel Astra – pristupačan za održavanje

Audi A4 – kvalitetan, ali skuplji za servis

Peugeot 308 – ekonomičan i moderan

Ovi automobili su popularni jer imaju dostupne delove, majstori ih dobro poznaju i generalno nude dobar odnos uloženog i dobijenog.

Uprkos svemu – kupci ne odustaju

Iako su gorivo i održavanje sve skuplji, automobil je za većinu i dalje potreba. Zbog toga tržište polovnjaka ostaje aktivno, a dobra vozila se prodaju vrlo brzo.

Situacija na tržištu je jasna – malo ponude i velika potražnja drže cene visoko. Ko danas traži polovan automobil mora da reaguje brzo, jer se kvalitetni modeli ne zadržavaju dugo u oglasima.

U ovom trenutku, dobar polovnjak vredi više nego ikad.