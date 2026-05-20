Samo nekoliko dana posle hladnog, višednevnog arktičkog prodora, Evropu očekuje potpuni preokret vremenskih prilika. Nad velikim delom kontinenta počela je da se formira snažna toplotna kupola, koja će doneti temperature daleko iznad proseka za ovo doba godine, u nekim zemljama blizu 40 stepeni. Zagrejaće se i region srednje Evrope i Balkana, te će sledeća nedelje i u Srbiji biti neuobičajeno toplo za period kasnog proleća, oko 30 stepeni, najavljuju svetski meteorolozi.

Evropa ulazi u poslednje dve nedelje maja pod uticajem drastične promene atmosferske cirkulacije. Glavni pokretač ovog preokreta je jačanje visinskog grebena koji se iz severozapadne Afrike širi ka zapadnoj i centralnoj Evropi. Taj sistem postepeno prerasta u klasičnu toplotnu kupolu - oblast stabilnog visokog pritiska koja deluje kao poklopac, zadržavajući topao vazduh i dodatno ga zagrevajući usled spuštanja ka tlu.

U Španiji temperature i do 38 stepeni

Zapadna Evropa se tako priprema za prvi ozbiljniji toplotni talas ove godine. U Španiji i Portugalu temperature će se popeti na 35 do 38 stepeni, dok će se veoma topao vazduh postepeno širiti ka severu i istoku. U većem delu zapadne Evrope, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i centralne delove kontinenta, dnevne temperature dostići će više od 20 stepeni, što je desetak stepeni iznad proseka za kraj maja.

Pre nego što pređemo na detaljnu prognozu, važno je razumeti šta je to zapravo toplotna kupola i zašto je ona toliko značajna.

Šta je toplotna kupola

Toplotna kupola je meteorološki fenomen koji stoji iza mnogih ekstremnih i rekordnih toplotnih talasa, kako u Evropi, tako i u Severnoj Americi. Formira se kada se nad velikim područjem uspostavi snažan i dugotrajan sistem visokog pritiska.

U višim slojevima atmosfere stvara se takozvani visinski greben - oblast veoma toplog vazduha koja sprečava prodor svežijih i nestabilnijih vazdušnih masa. Vazduh se unutar tog sistema postepeno spušta ka površini, sabija i dodatno zagreva. Upravo zato temperature u prizemnom sloju postaju ekstremno visoke.

Kao poklopac na šerpi

Toplotna kupola funkcioniše poput poklopca na šerpi: toplota ostaje zarobljena ispod, a svakim danom se akumulira sve više toplog vazduha. Kada je ovaj sistem stabilan i dugotrajan, može potrajati danima, pa i nedeljama.

Kakve posledice donosi

Dugotrajne i izuzetno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi, naročito starijih, dece i hroničnih bolesnika. Posebno su izloženi riziku radnici koji dugo borave na otvorenom - građevinci, poljoprivrednici i svi koji fizički rade na visokim temperaturama.

Produženo izlaganje vrućini može dovesti do dehidracije, iscrpljenosti, vrtoglavice, a u težim slučajevima i do toplotnog udara. Ako je uz visoke temperature prisutna i povećana vlažnost vazduha, osećaj sparine postaje još teži, pa se zato koristi takozvani toplotni indeks - pokazatelj koji kombinuje temperaturu i vlažnost i opisuje koliko je vreme zaista teško za organizam.

Rekordno snažna toplotna kupola nad Zapadnom Evropom

Sinoptička situacija nad Atlantikom i Evropom sada prolazi kroz nagli preokret. Blokirajući anticiklon nad Atlantikom slabi, dok se snažan talas toplog vazduha širi iz severozapadne Afrike ka jugozapadnoj i zapadnoj Evropi.

Visinski greben će se tokom narednih dana dodatno širiti ka severu i istoku i do kraja maja dominirati nad većim delom Evrope. Prema prognozama modela ECMWF i GFS, geopotencijalne visine na nivou od 500 milibara mogle bi dostići vrednosti blizu rekordnih za mesec maj.

Neobično vreme za kasno proleće

U kombinaciji sa veoma toplim vazduhom u srednjim slojevima atmosfere, to stvara izuzetno nestabilnu i neuobičajeno toplu atmosfersku situaciju za kasno proleće. Kako se vazduh bude spuštao i dodatno zagrevao, temperature bi u mnogim delovima Evrope već od nedelje mogle dostići ili preći 30 stepeni.

Istovremeno će se nad zapadnom i centralnom Evropom formirati snažan sistem visokog pritiska, koji će obezbediti pretežno sunčano i suvo vreme.

Gde će biti najtoplije

Najtopliji vazduh najpre će zahvatiti Španiju i Portugal, gde će temperature već krajem nedelje dostići trideset i više stepeni. Potom će se toplotni talas širiti ka Francuskoj, zemljama Beneluksa, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

U Francuskoj će se tokom vikenda temperature kretati od dvadeset do više od 30 stepeni na jugozapadu zemlje. Slično vreme očekuje i Nemačku, kao i zemlje Beneluksa, gde bi lokalno takođe mogla biti premašena granica od 30 stepeni - prvi put ove godine.

U Engleskoj izuzetno toplo

Britanska ostrva će, zahvaljujući snažnom prilivu toplog vazduha imati neobično visoke temperature za maj. U delovima Engleske moguće su vrednosti blizu 30 stepeni, dok će i Irska i Škotska beležiti veoma toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni.

U Srbiji oko 30 stepeni krajem maja

Tokom naredne sedmice topao vazduh će se postepeno širiti i ka Mediteranu, Italiji, centralnoj Evropi i Balkanu, gde će temperature uglavnom biti u rasponu od 25 do trideset stepeni. Srbija će se naći na samoj granici ove vrele vazdušne mase, što će usloviti porast temperatura.

Vojvodina i Beograd biće najtopliji regioni. Umereni talas će se ovde najviše osetiti. Na severu i zapadu Bačke, u Sremu, Mačvi, Podrinju, kao i u glavnom gradu, očekuju se maksimalne dnevne temperature od 25 do 27, a lokalno i do 28 stepeni.Koliko će toplota prodreti ka istoku zavisiće od toga koliko će se dugo zadržati blokirajući visinski sistem nad zapadnom Evropom. Ipak, već sada je izvesno da će poslednja nedelja maja u većem delu Evrope biti osetno toplija od proseka.

(Severeweather.eu)