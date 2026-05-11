Mnogi vozači traže jednostavne načine da smanje troškove vožnje. Međutim, jedno od najefikasnijih rešenja često se potpuno zanemaruje — i nalazi se tamo gde ga retko ko očekuje.

Jedan stručnjak tvrdi da se jedan od najvažnijih načina za uštedu goriva ne nalazi direktno na automobilu.

Dok većina ljudi bez razmišljanja proverava energetsku oznaku na frižideru ili televizoru, retko ko obrati pažnju na oznaku na gumama.

A upravo ta mala nalepnica na bočnoj strani gume krije ključne informacije koje mogu uticati na potrošnju goriva, bezbednost i nivo buke tokom svakodnevne vožnje.

Svaka guma ima standardizovanu oznaku od A do E, koja vozačima pomaže da naprave bolji izbor. Te EU oznake prikazuju tri ključne stavke:

efikasnost potrošnje goriva kroz otpor kotrljanja,

performanse kočenja na mokrom kolovozu,

nivo spoljne buke izražen u decibelima.

Poznati proizvođač premium guma Continental angažovao je svog stručnjaka Skota Benboua da objasni šta te oznake znače i zašto bi vozači trebalo da ih proveravaju pre sledeće kupovine guma.

„Ne morate biti stručnjak da biste razumeli oznaku na gumi“, rekao je Benbou.

„Kada znate šta gledate, ona vam može mnogo reći o potrošnji goriva, bezbednosti i buci. Kao i kod energetskih oznaka na kućnim aparatima, moderne oznake za gume koriste jednostavnu skalu od A do E, gde je A najbolja ocena.“

Objasnio je da leva strana oznake pokazuje otpor kotrljanja, odnosno koliko energije vozilo troši tokom vožnje. Što je otpor manji, automobilu je potrebno manje energije da se kreće, što znači manju potrošnju goriva kod benzinskih i dizel vozila, ali i veći domet kod električnih automobila.

Na desnoj strani nalazi se ocena kočenja na mokrom putu, koja pokazuje koliko efikasno guma zaustavlja vozilo po kiši — što je posebno važno zbog promenljivog vremena.

Na dnu oznake nalazi se nivo spoljne buke, izražen u decibelima, koji pokazuje koliko je guma glasna tokom vožnje, piše Express.