Nesvakidašnja krađa dogodila se u jutarnjim satima 19. maja, kada je muškarac otuđio Centrotrans autobus koji je bio parkiran u naselju Tarčin, opština Hadžići.

Prema informacijama do kojih smo došli, reč je o M. Keći, osobi koja je odranije poznata policijskim službenicima po izvršenju različitih krivičnih dela.

Nakon prijave krađe, autobus je ubrzo primećen na području Jablanice, gde su reagovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policija je vozilo zaustavila na jednoj benzinskoj pumpi u Jablanici, a muškarac koji je upravljao pokušao se predstaviti kao vozač autobusa. Međutim, proverama je utvrđeno da je autobus prethodno ukraden.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je reč o autobusu kompanije Centrotrans, kojim je upravljao muškarac inicijala M.K. iz Hadžića.





