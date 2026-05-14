Teško da postoji bašta ili balkon leti gde se ne širi opojni miris bosiljka.

Ova svestrana biljka, neophodna za pesto, sosove i sveže salate, popularna je među početnicima baštovanima jer se smatra veoma lakom za uzgoj. Međutim, mnogi ljudi se suočavaju sa istim problemom: umesto guste, žbunaste biljke pune lišća, završe sa samo nekoliko visokih, tankih stabljika.

Ključ uspešnog gajenja bosiljka nije posebno zemljište, zalivanje ili skupa đubriva, iako sve to pomaže.

Tajna leži u redovnom i pravilnom orezivanju, metodi poznatoj kao „štipanje“, koja bukvalno tera biljku da raste ka spolja umesto naviše.

Možda zvuči paradoksalno da uklanjanje delova biljke podstiče rast, ali upravo se to dešava. Kada odsečete vrh glavnog stabla, biljka preusmerava svoju energiju u razvoj bočnih izdanaka koji se nalaze odmah ispod reza. Sa mesta jedne odsečene stabljike, počinju da rastu dve nove stabljike, što uzrokuje da se biljka grana i efikasno udvostruči svoj prinos u tom području.

Najbolje vreme za prvo orezivanje je kada mlada biljka dostigne visinu od oko 15–20 cm i razvije tri do četiri para pravih listova. U tom trenutku, biljka je dovoljno jaka da podnese rez i počne da se grana. Proces je neverovatno jednostavan: koristeći čiste, oštre makaze – ili čak prste – odsecite ili otkinite centralno stablo oko pola centimetra iznad para bočnih listova. Važno je izbeći najčešću početničku grešku: branje pojedinačnih donjih listova za neposrednu upotrebu. Ta vrsta berbe ne podstiče novi rast; umesto toga, lišava biljku velikih listova koji su neophodni za fotosintezu i proizvodnju energije. Uvek odsecajte vrhove stabljika.

Pored podsticanja žbunastog rasta, redovno štipanje ima još jednu, možda čak i važniju ulogu: čuva intenzivan ukus biljke. U određenom trenutku, bosiljak prirodno pokušava da cveta kako bi proizveo seme i obezbedio sledeću generaciju. Međutim, kada biljka počne da formira cvetne pupoljke, ona svu svoju energiju preusmerava u taj proces. Kao rezultat toga, rast listova se usporava, a ukus se menja – postaje manje aromatičan, pa čak može postati i blago gorak. Redovnim uklanjanjem vrhova stabljika, odlažete ili potpuno sprečavate cvetanje, držeći biljku u njenoj „vegetativnoj“ fazi rasta i terajući je da svu svoju energiju uloži u proizvodnju novih, velikih, sočnih i listova bogatih ukusom, piše Express.