Deluje potpuno normalno, ali upravo tu većina vozača pravi grešku zbog koje klima kasnije počinje da širi neprijatan miris.

Mnogi misle da problem dolazi od filtera ili „stare klime“, ali majstori tvrde da je glavni krivac zapravo vlaga koja ostaje zarobljena u sistemu ventilacije.

Zašto klima u autu počinje da smrdi?

Dok klima hladi kabinu, unutar sistema stvara se kondenzacija.

Najviše vlage zadržava se na delu koji se naziva isparivač, a kada odmah ugasite motor zajedno sa klimom, taj deo ostaje hladan i mokar.

Pošto nema protoka vazduha koji bi ga osušio, unutra nastaje idealno okruženje za razvoj:

buđi

bakterija

gljivica

neprijatnih mirisa

Zbog toga mnogi vozači već pri sledećem paljenju automobila osete miris vlage, ustajalog vazduha ili čak miris koji podseća na buđ i podrum.

Pravilo od dva minuta koje može da reši problem

Auto-mehaničari savetuju veoma jednostavan trik koji ne košta ništa.

Otprilike dva minuta pre nego što stignete na destinaciju, potrebno je da isključite dugme A/C, ali da ventilacija nastavi da radi.

Tako običan vazduh prolazi kroz sistem i pomaže da se isparivač osuši pre gašenja automobila.

Kada nema zadržane vlage, mnogo su manje šanse da se razviju mikroorganizmi i neprijatan miris.

Još jedna greška dodatno opterećuje auto

Mnogi vozači ostavljaju uključenu klimu i kada gase automobil.

Problem nastaje pri sledećem paljenju, jer sistem istovremeno pokušava da pokrene motor i klima uređaj, što može dodatno opteretiti elektroniku i kompresor.

Zbog toga majstori preporučuju da se klima ugasi nekoliko minuta ranije, a ventilator ostavi uključen još kratko vreme.

Šta ako klima već smrdi?

Ako se neprijatan miris već pojavio, postoji trik koji ponekad može pomoći.

Upalite automobil, zatvorite prozore i uključite grejanje na najjače oko deset minuta.

Visoka temperatura može pomoći da se isuše kanali ventilacije i smanji deo bakterija koje izazivaju neprijatan miris.

Ipak, ako se problem stalno vraća, verovatno je potrebno profesionalno čišćenje sistema klime.

Mala navika koja može da vam uštedi novac

Mnogi svake godine troše novac na:

dezinfekciju klime

sprejeve za ventilaciju

zamenu filtera

čišćenje sistema

A zapravo je često dovoljno promeniti jednu malu naviku pred kraj vožnje.

Isključite klimu nekoliko minuta ranije, ostavite ventilaciju da radi i tek onda ugasite automobil.

Ta sitnica može napraviti ogromnu razliku tokom letnjih meseci kada klima radi gotovo svakodnevno.