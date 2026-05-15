Većina je primeti, ali je gotovo nikada ne koristi.

Ipak, upravo taj mali detalj može značajno olakšati vožnju noću i pomoći vozačima kada ih zaslepe jaka svetla automobila iza njih.

Čemu zapravo služi polugica ispod retrovizora?

Tokom noćne vožnje veoma neprijatan problem predstavljaju vozila koja voze iza sa uključenim dugim svetlima.

Jak odsjaj u retrovizoru može:

zaslepiti vozača

smanjiti preglednost

umoriti oči

otežati koncentraciju tokom vožnje

Upravo zbog toga mnogi automobili imaju malu polugu ispod unutrašnjeg retrovizora.

Jedan potez menja način na koji vidite svetla iza sebe

Poluga ima dva položaja.

U standardnom režimu ogledalo normalno prikazuje vozila iza automobila.

Međutim, kada pomerite polugicu, retrovizor prelazi u takozvani noćni režim rada.

Tada se menja ugao refleksije u ogledalu i u retrovizoru ostaje mnogo slabiji odsjaj svetala vozila iza vas.

Stručnjaci navode da se intenzitet jakog svetla može smanjiti i do 96 odsto.

Zašto mnogi vozači nikada ne koriste ovu funkciju?

Veliki broj ljudi jednostavno ne zna čemu poluga služi.

Mnogi misle da je:

ukrasni deo retrovizora

mehanička bravica

deo za podešavanje ogledala

Zbog toga je veliki broj vozača nikada ne pomeri tokom cele upotrebe automobila.

Novi automobili sve ređe imaju ovu polugu

Kod modernih vozila ova funkcija se sve češće obavlja automatski.

Novi modeli automobila često imaju retrovizore sa automatskim zatamnjivanjem koji sami prepoznaju jaka svetla iza vozila i automatski smanjuju odsjaj.

Ipak, kod ogromnog broja starijih i jeftinijih modela mala poluga i dalje postoji — samo je većina vozača nikada ne koristi.

Sitnica koja može mnogo da znači noću

Iako deluje beznačajno, ova funkcija može pomoći vozačima da:

manje naprežu oči

lakše voze noću

izbegnu zaslepljivanje

imaju bolju koncentraciju tokom vožnje

Upravo zato mnogi tek nakon godina vožnje otkriju čemu zapravo služi mala polugica ispod retrovizora.