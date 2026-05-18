Tokom putovanja avionom, posebno na letovima na duge relacije, položaj u kojem putnici sede može imati važan uticaj na njihovo zdravlje i udobnost.

Stjuardesa kompanije Barbibak, La Azafata, upozorila je putnike da sedenje prekrštenih nogu tokom leta može biti rizično, jer može usporiti cirkulaciju i povećati mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka u nogama. Kako ističe, takav položaj je posebno problematičan na dugim letovima, kada je telo dugo u istom položaju.

Pored izbegavanja prekrštenih nogu, podelila je i niz saveta za udobnije putovanje, naglašavajući da mnogi putnici zauzimaju pogrešne položaje koji kasnije izazivaju bol.

„Ne držite noge prekrštene dugo vremena. To može otežati cirkulaciju, a na dugim letovima ste u većem riziku od tromboze. Promenite položaj nekoliko puta. Ne stavljajte noge na sedište ispred sebe. To je veoma nehigijenski i pokazuje nepoštovanje prema drugim putnicima“, objasnila je.

Takođe je upozorila da spavanje naslonjeno na prozor aviona može izazvati nelagodnost, uključujući glavobolje usled vibracija, i ističe da površine prozora nisu uvek higijenski idealne.

„Vibracije aviona mogu vam izazvati glavobolju, a prozor je takođe veoma prljav od lica drugih putnika. Ponesite jastuk i ne spuštajte sedište tokom celog leta. To bi moglo da smeta putniku iza vas“, rekla je.

Savete za udobniji let podelila je i bivša stjuardesa Šeri Piters, koja iza sebe ima 27 godina iskustva. Ona preporučuje sedište pored prozora za putnike koji žele mirniji letnji odmor.

„Sedište pored prozora vam daje mnogo više kontrole, što je ključno za uspavljivanje. Možete zatvoriti zavesu, nasloniti se na zid aviona i izbeći da vas ljudi koji hodaju niz prolaz udaraju laktovima“, objasnila je.

Takođe je savetovala da se izbegavaju sedišta u blizini kuhinje i toaleta, jer su, kako navodi, to najneudobnija mesta za odmor zbog stalnog kretanja putnika i kabinskog osoblja, piše Express.