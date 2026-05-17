Automobil "hjundai", terenac za koji se sumnja da je korišćen za transport Aleksandra Nešovića, koji je, kako se sumnja, upucan u poznatom restoranu na Senjaku, pronađen je u selu Putinci kod Rume.

Centar sela Putinci juče je bio blokiran od strane policije, a automobil je odvezen od strane vozila "Parking servisa". Prema nezvaničnim informacijama, upravo je "hjundai" vozilo u kom su pronađeni tragovi zločina - flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Nakon pronalaska tog automobila, samo šest kilometara dalje, u susednom selu Ljukovo, koje pripada Opštini Inđija, pronađen je i drugi automobil - "folksvagen kedi", koji je u vlasništvu supruge Saše Vukovića Bosketa, kom je na teret stavljeno krivično delo teško ubistvo i to u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. je, podsetimo, takođe uhapšena, i to zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu jer je, kako se sumnja, suprugu donela pištolj kojim je izvršeno ubistvo.

Kako su rekli meštani Ljukova, "folksvagen kedi" stajao je na parkingu poslednja tri dana. Sumnjivo vozilo prijavili su upravo meštani, a na automobilu su bili vidljivi tragovi trave i blata.

Devet muškaraca ostaje u pritvoru

Devetoro osumnjičenih su juče, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštvu Beogradu, saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odredio je pritvor svim odumnjičenima koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja na Senjaku 12. maja, osim Danki V. kojoj je određen kućni pritvor.

