Influenser iz Londona, karmi Selito, ostavio je mnoge u šoku pošto je potrošio oko 600 evra na luksuznu “voćnu korpu” u Tokiju.

U viralnom snimku, influenser iz Londona ulazi u prodavnicu deserta u Tokiju, kako bi potražio korpu koja košta 500 evra. Dok pregleda police, ostaje zaprepašćen cenama, čak je uočio i paradajz od 46 evra.

Kada je izabrao luksuznu korpu, osoblje ga je lepo spakovalo, a Karmi je opisao otvaranje kao “božićnu radost” Raspakivajući ogromnu kutiju, Karmi pokazuje 12 voćki unutra i kaže da je svaka od njih upakovana na poseban, "dizajnerski" način.

Neverovatna cena za egzotične voćke

Govoreći o ceni, Karmi kaže: „Činjenica da je ova korpa sa 12 plodova toliko koštala je prosto neverovatna.“

U korpi se nalazila velika marakuja, kao i osam „najskupljih borovnica na svetu“ koje izgledaju „apsolutno masivne“ i u „savršenom stanju“. Takođe je sadržao „najsavršeniju pomorandžu“ koju je ikada video, „najskuplji mango na svetu“, kivi koji je ocenio sa 10/10 i paradajz koji „dolazi u svojoj staklenoj kutiji“ i „čak ne izgleda kao pravi“.

Karmi je takođe probao „najbolju dinju na svetu“ i rekao da „vredi svakog penija“, kao i ananas koji „nije nimalo kiseo“.

Mogao si to da kupiš za 40 evra

Kada su pogledali video mnogi su bili zbunjeni cenama i ostavili su svoje komentare, piše whatsthejam.

Jedan korisnik je rekao: „Inače, marakuja je 50 penija u lokalnoj prodavnici.“

Drugi komentari su glasili „Zašto je brat potrošio 600 evra kada može samo da prošeta do supermarketa.“ ,: „Zašto bi neko želeo da kupi voće za 600 evra?“, „Možete sve to da kupite za oko 40 evra“„Ne pokušavaj da opravdaš tu cenu.“