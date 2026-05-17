Uprava kriminalističke policije i Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog A. N, potvrđeno je Tanjugu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U vozilu su pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice. Uviđaj automobila je izvršen, a kako Tanjug saznaje bliži se momenat otkrivanja lokacije ubijenog.

A. N. je nestao 12. maja, a poslednji put je viđen u restoranu na Senjaku.

Zbog njegovog ubistva uhapšeno je 10 osoba, među kojima i bivši načelnik beogradske policije.

Svi osumnjičeni su saslušani i za devetoro je određen pritvor, dok je jedna od osumnjičenih u kućnom pritvoru.

Devet muškaraca ostaje u pritvoru

Devetoro osumnjičenih su juče, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštvu Beogradu, saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odredio je pritvor svim odumnjičenima koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja na Senjaku 12. maja, osim Danki V. kojoj je određen kućni pritvor.

(Tanjug)