Sporazum, kojim bi se okončalo praktično zamrzavanje prodaje Boingovih aviona Kini od skoro decenije, objavilo je kinesko Ministarstvo trgovine u sredu, prenosi CNN.

Takođe je navedeno da SAD i Kina pregovaraju o produženju trgovinskog primirja koje ističe u novembru i da će razgovarati o okviru za recipročno smanjenje carina na robu vrednu oko 30 milijardi dolara.

Saopštenje Ministarstva trgovine ponovilo je očekivanja koja su zvaničnici Trampove administracije dali prošlog petka, na kraju dvodnevnog samita u Pekingu između Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga.

Poseta je bila prvi put da se američki lider sastao sa Sijem od 2017. godine, kada je Tramp poslednji put putovao u Peking, i viđena je kao važna prilika za smirivanje tenzija i stabilizaciju trgovinske politike između dve najveće svetske ekonomije.

Kina je takođe saopštila da će sarađivati sa SAD na proširenju dvosmerne trgovine poljoprivrednim proizvodima i osiguravanju stabilnosti zaliha retkih zemnih elemenata u globalnim lancima snabdevanja, iako nije rekla kako.

Drugo najveće tržište avijacije na svetu

Iako Kina nije precizirala kada i kakve avione će kupiti, sporazum sa Boingom bio je jedan od najkonkretnijih rezultata koji su proizašli iz dugo očekivanog sastanka Trampa i Sija.

Ipak, cene akcija Boinga pale su nakon što je Tramp prvi put objavio očekivanu prodaju prošlog četvrtka, pošto je ukupan broj aviona bio manji od očekivanja od čak 500. Tokom Trampove prethodne posete Pekingu, SAD su najavile sporazum o prodaji 300 Boingovih aviona Kini, koji je uglavnom propao.

Prodaja komercijalnih aviona Boinga Kini prvi put je zastala nakon što je Tramp započeo trgovinski rat sa Pekingom tokom svog prvog mandata 2017. godine. Ćorsokak se produbio nakon što je Kina postala prva zemlja koja je prizemljila Boingove avione 737 Maks 2019. godine nakon dva fatalna sudara u kojima je učestvovao taj model aviona.

Kina je drugo najveće tržište avijacije na svetu. Boing je 2024. godine predvideo da će kineskim avio-kompanijama biti potrebno skoro 9.000 novih aviona tokom naredne dve decenije. Međutim, Boing je od 2018. godine prodao Kini samo 49 mlaznjaka, uglavnom teretnih aviona. To je mali deo od više od 1.000 Boingovih mlaznjaka prodatih kineskim kupcima u prethodnih deset godina.

