Zakon o bezbednosti saobraćaja ističe da vožnja unazad nije dozvoljena osim u određenim situacijama.

"Kretanje vozilom unazad dozvoljeno je isključivo na kratkom delu puta, onom stranom kolovoza kojom se do tada vozilo kretalo unapred ako se time ne ugrožavaju niti ometaju drugi učesnici u saobraćaju", piše u Zakonu.

Ozbiljne su i kazne za vozače koji se nepropisno kreću unazad. Predviđene su novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara, zatim 3 kaznena poena i zabrana vožnje od najmanje 30 dana.

