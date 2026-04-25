Savremeni dizel motori danas su znatno napredniji nego pre desetak ili dvadeset godina – rade tiše, troše manje goriva i nude duži radni vek. Ipak, iza te tehnološke evolucije krije se i druga strana priče: održavanje je postalo ređe, ali često znatno skuplje.

Manje kvarova, ali veći računi

Produženi servisni intervali od 20.000 do čak 40.000 kilometara na prvi pogled deluju kao velika ušteda. Međutim, savremeni sistemi su kompleksniji i oslanjaju se na precizne, skupe komponente.

Kada do kvara ipak dođe, popravke više nisu jednostavne niti jeftine kao nekada. Razlog je u tome što moderni dizeli koriste napredne tehnologije za bolju efikasnost i smanjenje emisije štetnih gasova.

Tu spadaju:

DPF filter (filter čestica)

(filter čestica) EGR ventil

turbo punjač

Ovi sistemi značajno unapređuju rad motora, ali su ujedno i među najskupljim za popravku ili zamenu.

Ulja i potrošnja – skriveni trošak

Savremeni dizel motori sve češće koriste ulja niske viskoznosti poput 0W-20 motorno ulje. Ona omogućavaju lakše pokretanje motora i smanjuju trenje, ali imaju i svoje specifičnosti.

U određenim uslovima, naročito pri većem opterećenju ili dužoj vožnji, može doći do povećane potrošnje ulja. To znači da vozači moraju češće da proveravaju nivo i dolivaju ulje, što dugoročno povećava troškove eksploatacije.

Najskuplji delovi za održavanje

Iako su mnoge komponente unapređene i traju duže, njihova zamena kada dođe vreme može biti ozbiljan finansijski udar.

Najčešći „skupi kvarovi“ uključuju:

kvačilo i zamajac

i alternator

savremene grejači motora

S druge strane, neke stavke su optimizovane – lanac ili kaiš razvoda imaju duži vek trajanja nego ranije, pa se ređe menjaju, što donekle smanjuje ukupne troškove.

Moderni dizel motori nude više komfora, efikasnosti i dugovečnosti, ali zahtevaju i odgovorniji pristup održavanju. Redovni servisi, kvalitetno gorivo i pažljivo praćenje stanja ključni su da bi se izbegli skupi kvarovi.

Drugim rečima – kvarova je možda manje, ali kada se dese, račun je daleko veći nego ranije.